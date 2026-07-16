El Valle del Cauca fortalece su liderazgo entre las entidades públicas del país con mejor desempeño institucional al obtener 98 puntos en el Índice de Desempeño Institucional 2025, frente a los 94.9 puntos en la medición de 2024, consolidándose como referente nacional en gestión pública y superando departamentos como: Antioquia, Bolívar, Boyacá y Risaralda.

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“Estamos muy felices porque nos mantenemos en ese lugar de excelencia dentro del Índice de Desempeño Institucional. Este índice, mide la forma en la que institucionalmente nosotros operamos, cómo nos organizamos y cómo, como organización, logramos dar los buenos resultados en términos de políticas públicas y de cumplimiento del Plan de Gobierno”, indicó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien destacó que “con respecto a la medición del año pasado logramos un incremento de tres puntos y mantenemos el nivel de excelencia”.

¿Qué mide el Índice de Desempeño Institucional?

Más que un reconocimiento técnico, el Índice de Desempeño Institucional es uno de los principales instrumentos para evaluar la capacidad de las entidades públicas de organizar sus procesos internos, administrar adecuadamente los recursos y garantizar que las políticas públicas lleguen de manera efectiva a los ciudadanos.

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En otras palabras, el indicador no mide únicamente cuánto invierte una entidad o cuántas obras ejecuta. Evalúa si cuenta con una organización sólida para que cada peso del presupuesto, cada programa y cada proyecto se conviertan en resultados concretos para la comunidad.

“El modelo analiza 19 políticas de gestión pública que abarcan aspectos fundamentales para el funcionamiento del Estado y, en el caso del Valle del Cauca, todas obtuvieron calificaciones superiores a 95 puntos, cinco de ellas con el puntaje perfecto de 100 sobre 100”, explicó Nicolás Guzmán, director del Departamento Administrativo de Planeación del Valle del Cauca.

La evaluación es realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública a cerca de 3.700 entidades del Estado colombiano, entre ministerios, gobernaciones, alcaldías, establecimientos públicos y entidades descentralizadas, bajo una metodología única que permite comparar el desempeño de todas las instituciones en igualdad de condiciones.

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¿Por qué es importante este resultado para los ciudadanos?

La respuesta está en la capacidad del Estado para responder de manera más eficiente a las necesidades de la población.

De acuerdo con el Director de Planeación, el índice funciona como una evaluación de las capacidades internas de una organización.

“Es como un equipo de fútbol. Lo que aquí se evalúa es cómo ese equipo se prepara, cómo se organiza y cómo sale a jugar los partidos. En nuestro caso, cómo organizamos todas las capacidades institucionales para convertirlas en resultados para los ciudadanos”, explicó.

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En la práctica, una mejor organización administrativa se refleja en una mayor capacidad para ejecutar obras, atender a los ciudadanos, implementar programas sociales, fortalecer la transparencia, reducir riesgos de corrupción y optimizar el uso del presupuesto.

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