Los congresistas volverían a recibir una prima especial cercana a 18 millones de pesos, luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro buscaba eliminar ese beneficio.

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La decisión de la alta corte deja sin efectos, por ahora, la medida adoptada por el Ejecutivo y mantiene vigente la prima mientras se estudia de fondo la legalidad del decreto.

Por qué los congresistas recuperarían la prima de $ 18 millones

Los magistrados del Consejo de Estado decretaron una medida cautelar que suspendió provisionalmente el decreto expedido por el Gobierno nacional para eliminar la prima especial.

Con esa decisión, el beneficio económico recupera su vigencia mientras la corporación resuelve la demanda presentada contra el acto administrativo.

La suspensión no constituye un fallo definitivo, sino una medida temporal que busca preservar los efectos de la norma mientras avanza el proceso judicial.

Cuánto dinero reciben los congresistas por esa prima

La prima especial representa un pago cercano a 18 millones de pesos, adicional a los demás componentes de la remuneración que reciben senadores y representantes a la Cámara.

El Gobierno de Gustavo Petro había expedido un decreto para eliminar ese beneficio, argumentando cambios en la estructura salarial de los altos funcionarios del Estado.

Sin embargo, con la decisión provisional del Consejo de Estado, esa prima volvería a hacer parte de la remuneración de los congresistas mientras se adopta una decisión definitiva.

La decisión del Consejo de Estado aún no es definitiva

La suspensión decretada por la alta corte tiene carácter cautelar, por lo que el proceso judicial continúa.

Ahora, el Consejo de Estado deberá analizar si el decreto expedido por el Gobierno se ajusta a la Constitución y a la regulación del régimen salarial de los congresistas y otros servidores públicos.

Hasta que exista una sentencia de fondo, el decreto permanecerá suspendido y la prima especial seguirá produciendo efectos.

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