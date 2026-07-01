Once nuevos congresistas asumieron sus curules en el Senado y la Cámara de Representantes a pocos días de finalizar el actual periodo constitucional (2022-2026), luego de que varios legisladores presentaran su renuncia antes del 20 de julio, fecha en la que se instalará el nuevo Congreso.

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Las posesiones se adelantaron durante el receso legislativo, por lo que los nuevos integrantes del Congreso ejercerán sus funciones hasta el 20 de julio en un periodo en el que no hay sesiones ordinarias ni proyectos programados para discusión.

¿Por qué se posesionaron nuevos congresistas en pleno receso?

Según explicó Caracol Radio, citando al Legislativo, las vacantes se produjeron luego de las renuncias de varios congresistas que decidieron dejar sus cargos antes de concluir el actual periodo legislativo.

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🏛️ | El Senado de la República dio posesión este martes, en la Secretaría General de la Corporación, a @LorduyCesar y Arley Gómez como nuevos senadores, quienes asumirán sus curules para lo que resta del presente periodo legislativo. pic.twitter.com/BxEn5rhspH — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) June 30, 2026

¿Quiénes se posesionaron en el Congreso a 20 días de terminar periodo?

Entre quienes asumieron sus curules figuran en el Senado:

César Lorduy, por Cambio Radical

Arley Gómez, por la Alianza Verde

Ubeimar Delgado, por el Partido Conservador

En la Cámara también se posesionaron:

Shirley Nohemí Hernández

Liza Marie Barrientos Gómez

Eduardo Andrés Zúñiga

Jhon Fredy Pimentel

Sol María Liñán

Rodrigo Ardila Vargas

Reinaldo Velásquez Ramírez

Germán Tiberio Ojeda Pedraza.

Recibirán la remuneración correspondiente al tiempo en el cargo

Caracol Radio señaló que, aunque los nuevos congresistas permanecerán en sus cargos únicamente hasta el 20 de julio y actualmente no hay sesiones legislativas convocadas, tendrán derecho a percibir la remuneración correspondiente al tiempo durante el cual ostenten la investidura.

Con base en el salario vigente de los congresistas, el medio calculó que cada uno recibiría el equivalente a cerca de 20 días de sueldo, además de la disponibilidad presupuestal prevista para el funcionamiento de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), conforme a las normas que regulan el ejercicio del cargo.

Caracol Radio recordó que los congresistas devengan 51′512.447 millones de pesos, y adicionalmente reciben 50 salarios mínimos legales vigentes para conformar y pagar sus UTL. Así pues, por 20 días en el cargo tendrían derecho a unos 34′341.631 millones de pesos, sin restarle las retenciones a la fuente y demás impuestos.

Mesa directiva del Senado defendió el procedimiento

El secretario general del Senado, Diego González, citado por la frecuencia radial dijo que las posesiones obedecen al procedimiento establecido en la Constitución y en la Ley 5 de 1992.

Según indicó, una vez se configura una falta absoluta por la renuncia de un congresista y el Consejo Nacional Electoral certifica el reemplazo, corresponde llamar al siguiente integrante de la lista para ocupar la curul hasta el final del periodo constitucional.

Además, de acuerdo con el mismo medio, todavía quedarían pendientes nuevos reemplazos por varias vacantes en el Senado que aún no han sido ocupadas.

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