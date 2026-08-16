El ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el expresidente Gustavo Petro protagonizaron un fuerte enfrentamiento en redes sociales por las labores de rescate tras el terremoto que afectó a Pereira.

Sigue a PULZO en Discover

La controversia comenzó luego de que Petro cuestionara las operaciones en la zona de emergencia y afirmara sin prueba alguna que todavía había personas con vida bajo los escombros.

También criticó, otra vez sin pruebas, el supuesto retiro de rescatistas colombianos y su reemplazo por maquinaria israelí.

Lara respondió con dureza y calificó las declaraciones de Petro como una muestra de “infamia política”.

El ministro rechazó que se insinuara que las autoridades estuvieran poniendo en riesgo a las víctimas y cuestionó la comparación entre Pereira y Gaza. Además, acusó al expresidente de promover odio mientras los organismos de emergencia continúan trabajando en terreno para salvar vidas.

En medio de la emergencia, Lara también entregó un preocupante balance sobre el sistema educativo de Pereira.

Según informó, los 165 colegios oficiales de la ciudad presentan condiciones críticas y cerca de 58.000 niños permanecen sin clases. Solo 15 instituciones podrían reanudar actividades después de reparaciones urgentes.

El funcionario planteó recurrir temporalmente a la educación virtual mientras se reconstruyen las escuelas, aunque advirtió que las guías educativas por sí solas no son suficientes.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.