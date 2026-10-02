Por: El Espectador

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Cuatro jóvenes, con edades comprendidas entre los 20 y 22 años, fueron víctimas de un asesinato múltiple en Cartagena de Indias, ubicada en el departamento de Bolívar. De acuerdo con la información preliminar difundida, el hecho violento ocurrió el pasado 1 de octubre, cuando las víctimas transitaban en una camioneta entre los sectores conocidos como Tierra Baja y la vereda Puerto Rey. Según explicó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en una publicación de redes sociales, los hombres habrían sido interceptados por sujetos que se movilizaban en motocicleta, quienes abrieron fuego en su contra.

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La tragedia ha impactado de manera especial la comunidad del corregimiento de La Boquilla, lugar del que, según Indepaz, serían originarias las cuatro personas asesinadas. Sin embargo, la entidad también advirtió que aún no se ha logrado confirmar completamente la identidad de las víctimas. Hasta el momento, se conoce que los fallecidos serían todos hombres, mientras las autoridades intensifican las labores investigativas para determinar los autores materiales e intelectuales detrás de este ataque.

Por otro lado, la Policía Nacional entregó información relevante mediante un comunicado, señalando que de acuerdo con sus primeras verificaciones, estas personas tendrían vínculos con procesos judiciales. Este dato, de carácter inicial, será revisado y corroborado por las autoridades competentes dentro del marco de la investigación en curso. La Policía Nacional recalcó que no se descarta ninguna hipótesis y se mantiene la coordinación permanente con otras entidades.

Vale destacar que en respuesta a la gravedad de los hechos, la institución policial y la Fiscalía General de la Nación anunciaron la conformación de una cápsula especializada compuesta por equipos de investigación e inteligencia. El objetivo de este grupo es esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables, definir el móvil y judicializar a quienes resulten implicados en este crimen.

Esta situación vuelve a poner en el centro del debate público los temas de justicia, seguridad y derechos humanos en Cartagena, evidenciando la preocupación que producen hechos de violencia como el registrado. Toda la información proviene de Indepaz, Policía Nacional y otros detalles destacados por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué detalles se conocen sobre el asesinato de cuatro jóvenes en Cartagena?

Según información de Indepaz y la Policía Nacional, el asesinato ocurrió el 1 de octubre, cuando cuatro hombres, de entre 20 y 22 años, fueron atacados a disparos por sujetos en motocicleta mientras se desplazaban en una camioneta entre Tierra Baja y Puerto Rey, en Cartagena. Las investigaciones continúan para identificar plenamente a las víctimas y dar con los responsables del crimen.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades ante el ataque en Cartagena de Indias?

Las autoridades, en coordinación entre Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, formaron una cápsula especializada para investigar el caso, esclarecer el móvil, identificar a los autores y judicializarlos. Además, la Policía Nacional señaló que los fallecidos tendrían vínculos con procesos judiciales, información sujeta a verificación en el proceso de indagación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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