Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Lucero Arango, una mujer de 26 años, resultó herida en el rostro tras un altercado vecinal ocurrido en la vereda La Playa, en Rionegro, Antioquia. Los hechos, de acuerdo con relatos conocidos sobre el caso, tuvieron lugar cuando Arango grababa con su celular a un hombre. Según la versión entregada por familiares de la víctima, el hombre estaba realizando una excavación en el predio de la abuela de Arango, acción que aparentemente desató la confrontación entre ambos.

Sigue a PULZO en Discover

El trasfondo de este incidente sería una disputa persistente por un pozo séptico de uso compartido entre varias viviendas del sector. La mujer, al estar documentando con su celular las labores del hombre, desencadenó la reacción violenta. De acuerdo con los allegados de Arango, el señalado agresor tomó un machete y cruzó el alambrado, hiriendo directamente en el rostro a la joven. Tras el ataque, otras personas presentes en el lugar auxiliaron a la víctima y rápidamente la trasladaron a un centro asistencial.

En la institución médica, Lucero Arango fue atendida por las lesiones, las cuales, aunque graves, no comprometieron órganos vitales. Recibió varios puntos de sutura y, tras ser estabilizada, fue dada de alta de acuerdo con la información suministrada. Las secuelas físicas, aunque manejables tras la intervención, dejan entrever la gravedad de los conflictos vecinales en pequeños sectores rurales donde el acceso y uso de servicios públicos, como los pozos sépticos, suele ser motivo de discordia.

La Alcaldía local confirmó que los hechos fueron denunciados formalmente y aseguró que ya se han emprendido las actuaciones necesarias para esclarecer lo sucedido y definir responsabilidades legales sobre el ataque. Mientras avanza este proceso, el caso vuelve a poner en evidencia cómo las disputas por servicios básicos en comunidades rurales pueden derivar en agresiones personales y heridas profundas en el tejido social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué provocó el conflicto entre vecinos en Rionegro, Antioquia?

El conflicto se originó por las diferencias entre los habitantes de la vereda La Playa, en Rionegro, Antioquia, sobre el uso y manejo de un pozo séptico compartido por varias viviendas, lo que desencadenó la confrontación que dejó herida a Lucero Arango, según la versión de sus familiares.

¿Cómo actuaron las autoridades tras el ataque con machete a Lucero Arango?

Tras el ataque, la Alcaldía confirmó que fue presentada una denuncia formal contra el presunto agresor y se iniciaron las acciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y definir responsabilidades legales en torno a la agresión sufrida por Lucero Arango.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.