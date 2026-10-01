Por: Caracol TV

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Colombia atraviesa una semana de notables contrastes en el clima, en la última semana de septiembre. De acuerdo con el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), amplias zonas del país estarán bajo la influencia de lluvias moderadas y fuertes, en tanto que otros sectores experimentarán temperaturas superiores a lo habitual para la fecha. Específicamente, las regiones Caribe, Andina y Pacífica serán las más impactadas por las precipitaciones, con una alta posibilidad de aguaceros, nubosidad y tormentas eléctricas, lo que refuerza el ambiente propio de la temporada de lluvias que vive el territorio nacional.

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Datos proporcionados por Noticias Caracol, con reportería propia y verificados por Ángela Urrea Parra, detallan que en la región Caribe, departamentos como Bolívar, Atlántico, Magdalena, Córdoba, Sucre, Cesar y La Guajira tendrán lluvias frecuentes, sobre todo en las tardes y las noches. Además, se mantiene una alerta naranja por oleaje y viento en el mar Caribe, situación que podría obstaculizar las actividades marítimas. Aunque se prevén periodos secos en algunos espacios, el oriente de la región podría vivir temperaturas y sensaciones térmicas elevadas, especialmente durante las tardes.

En la región Andina, donde se ubica gran parte de la población de Colombia, persistirá una marcada nubosidad con lluvias de diferentes intensidades, destacándose eventos fuertes en departamentos como Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Norte de Santander y el Eje Cafetero. Las autoridades intensifican la vigilancia en zonas montañosas ante el riesgo de deslizamientos y movimientos de masa, pues Antioquia, Santander, Chocó y Nariño registran gran cantidad de municipios con algún nivel de alerta.

Bogotá, por su parte, seguirá experimentando días nublados y lluvias leves a lo largo de la semana, en especial en sectores como Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme. Las temperaturas máximas se mantendrán cercanas a los 19 grados Celsius con mañanas frescas y cubiertas por la nubosidad.

La región Pacífica será una de las más lluviosas, con condiciones propicias para intensos aguaceros y tormentas eléctricas en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En la Amazonía, aunque se reportan intervalos secos, habrá lluvias persistentes en áreas como Caquetá y Putumayo y algunas precipitaciones en Guaviare, Guainía, Amazonas y Vaupés. El Ideam mantiene alertas por pleamares en la franja costera del Pacífico hasta el 3 de octubre, afectando la actividad de las poblaciones costeras.

La preocupación de las autoridades crece debido al elevado número de alertas hidrológicas y meteorológicas: decenas de cuencas permanecen en vigilancia por crecientes e inundaciones, así como 371 municipios bajo alerta por deslizamientos, y más de cien localidades vigiladas por riesgo de incendios forestales, reflejando la complejidad de los fenómenos climáticos actuales en el país. Las recomendaciones son claras: mantenerse informado a través de los boletines oficiales y extremar cuidados para evitar accidentes o emergencias.

¿Qué departamentos de Colombia están en alerta por lluvias y riesgos de deslizamientos según el Ideam?

De acuerdo con el informe del Ideam citado por Noticias Caracol, departamentos como Antioquia, Santander, Chocó y Nariño se destacan entre los más afectados por las alertas de deslizamientos y lluvias, así como cientos de municipios en otras regiones con diferentes niveles de alerta activa, lo que obliga a la atención y preparación ante situaciones de emergencia derivadas del clima.

¿Por qué se mantienen las alertas hidrológicas y qué recomendaciones han hecho las autoridades?

Las alertas hidrológicas persisten por la alta posibilidad de crecientes súbitas e inundaciones en varias cuencas y subzonas hidrográficas de Colombia. Las autoridades aconsejan no cruzar afluentes cuando los caudales aumenten, seguir los comunicados oficiales y reportar cualquier situación de emergencia, para reducir el riesgo ante estas condiciones climáticas extremas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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