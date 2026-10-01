La tensión política en el país escaló a un nuevo nivel tras el cruce de declaraciones de grueso calibre protagonizado por el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, y el exmandatario Gustavo Petro. El rifirrafe, que dejó en evidencia el abismo ideológico y económico entre ambas administraciones, tuvo como escenario el Congreso de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), llevado a cabo en la ciudad de Bogotá.

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Durante su intervención ante los gremios productivos, Restrepo no se guardó nada y arremetió frontalmente contra las directrices económicas implementadas durante el periodo presidencial anterior. Con un tono firme, el alto funcionario tildó de “estúpida” e ideológica la teoría del decrecimiento promovida por Petro, asegurando que bajo el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella se priorizará el sentido común y la racionalidad financiera por encima de dogmas insostenibles. “La teoría estúpida o ideológica del decrecimiento no funciona en el Gobierno de Abelardo De La Espriella. Nos comprometemos con la lógica del sentido común, la lógica de la racionalidad”, sentenció el vicepresidente ante un auditorio que aplaudió la postura oficial.

Lejos de quedarse callado, el exjefe de Estado respondió de inmediato a través de su cuenta de X. Petro defendió su tesis argumentando que la teoría del decrecimiento no está diseñada para naciones empobrecidas, sino para economías desarrolladas enfocadas en frenar el consumo suntuario y la dependencia de hidrocarburos. Según el líder opositor, de no disminuir los consumos contaminantes a nivel global, lo que realmente se extingue es la vida humana.

No obstante, la réplica del vicepresidente no tardó en llegar y vino cargada de munición pesada. Restrepo replicó que la supuesta estupidez radicó en pretender aplicar dicha teoría en un país en desarrollo como Colombia, acusando a la pasada administración de haber hundido indicadores clave a través de decisiones irracionales, un gasto público desmedido y el desplome de la inversión privada a su punto más bajo en más de cinco décadas. Adicionalmente, el funcionario cuestionó la veracidad de las cifras de empleo del pasado gobierno, tildándolas de simple burocracia estatal e informalidad precaria. “Fíjese que la estupidez en su gobierno llevó a proponerlo aún para Colombia. Pero no le tenga miedo a crecer, el mundo entiende perfectamente que el crecimiento debe y puede ser sostenible”, agregó.

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Este choque dialéctico ocurre en medio de un escenario fiscal sumamente complejo para el actual Ejecutivo. Recientemente, el presidente Abelardo De La Espriella ha calificado las finanzas públicas heredadas como las más críticas de la historia nacional, anunciando acercamientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para sortear la crisis. Mientras el debate sobre el modelo de desarrollo continúa encendiendo las redes sociales y los escenarios políticos, el actual gobierno insiste en blindar su gestión apostándole al crecimiento, la inversión y la eficiencia estatal frente a lo que califica como los graves errores heredados del pasado.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.