Por: El Espectador

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El enfrentamiento por la delimitación de 1.402 hectáreas entre Barranquilla y Puerto Colombia ha reactivado tensiones históricas en el Atlántico, arrastrando a influyentes estructuras políticas y al mismo Congreso de la República al centro del escenario. Esta disputa territorial, que lleva más de un siglo sin resolverse, se intensificó tras el involucramiento de protagonistas de peso como las familias Char y Torres, así como la entrada reciente del presidente Abelardo de la Espriella, según información de El Espectador. Lo que está en juego no es solo el prestigio político regional, sino también beneficios económicos considerables, ya que la porción de terreno enfrenta a ambos municipios por tributos que hoy suman más de COP 100.000 millones destinados a Puerto Colombia, y que podrían pasar a Barranquilla si prosperan ciertos cambios.

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El caso actualmente está en estudio en la Comisión de Ordenamiento Territorial, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, donde la responsabilidad recae en miembros del partido Centro Democrático: el senador Carlos Meisel y el representante Daruin Castellanos. Según lo estipulado, una vez que el expediente ingresó al Congreso, hay un año para que se tome una decisión definitiva; de lo contrario, el concepto técnico que emitió el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) se volvería vinculante. Este documento técnico recomienda que 1.036 de las 1.402 hectáreas en cuestión sean reconocidas como parte de Barranquilla a efectos tributarios.

El proceso legislativo apenas comienza y, de acuerdo con El Espectador, el primer paso será la realización de audiencias públicas, las cuales serán espacios clave para la participación ciudadana y de expertos. La primera de estas audiencias ha sido programada en Barranquilla por el Senado para el 23 de octubre. La Cámara organiza sus propias mesas técnicas y audiencias, procurando exponer todos los puntos de vista antes de emitir un concepto. Este ejercicio de inclusión busca asegurar que tanto autoridades como habitantes de ambas urbes sean escuchados, al igual que técnicos como topógrafos especialistas en el tema.

En las hectáreas en litigio se encuentran el corredor universitario, que agrupa universidades y colegios de prestigio, así como centros comerciales y hospitales, cuyo futuro tributario quedará definido por este proceso. Otros sectores de alta plusvalía, como Villa Campestre y Ciudad Mallorquín, suman miles de habitantes y valores inmobiliarios elevados, evidenciando el alto impacto social y económico de la decisión final.

¿Por qué es clave la participación del Congreso en el litigio entre Barranquilla y Puerto Colombia?

La intervención del Congreso de la República es esencial porque tiene la potestad legal para dirimir el pleito territorial; de no pronunciarse, el concepto técnico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) sería definitivo, transfiriendo una porción significativa de hectáreas y recursos a Barranquilla.

¿Qué sectores y actividades se verían afectados por la disputa de hectáreas entre Barranquilla y Puerto Colombia?

En juego están el corredor universitario con instituciones de educación superior y colegios, numerosos centros comerciales, hospitales y áreas residenciales de alto valor como Villa Campestre y Ciudad Mallorquín, impactando en los tributos y el desarrollo social de la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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