Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El reciente escenario judicial de Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como Epa Colombia, recobró vigencia a raíz de una propuesta presentada en la audiencia de reparación por los daños ocasionados a TransMilenio. Barrera Rojas, quien permanece privada de la libertad en Ibagué, enfrenta esta alternativa como parte del proceso de resarcimiento surgido tras los hechos de noviembre de 2019, cuando provocó daños en una estación del sistema durante manifestaciones.

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De acuerdo con la información expuesta en la audiencia, la propuesta fue avalada por el Comité de Conciliación de TransMilenio y consiste en la elaboración de 55 videos enfocados en fomentar la cultura ciudadana y el respeto por las normas dentro del sistema de transporte. Estos contenidos serían difundidos por la empresaria a través de sus canales digitales, aprovechando la alta visibilidad de sus redes sociales. El eje de esta alternativa es incentivar conductas que favorezcan la convivencia entre los usuarios, en un intento por reparar no solo el daño material sino también el impacto social generado.

La reparación económica estipulada por el acuerdo incluye un pago inicial de 10 millones de pesos. El monto restante, cercano a los 300 millones de pesos, se cubriría a través de la producción y entrega de los videos, cuyo cumplimiento será susceptible de medición y verificación por parte de la entidad. Esta estrategia introduce un componente novedoso en las fórmulas de cumplimiento, buscando integrar responsabilidad económica con acciones simbólicas y pedagógicas, como lo explicó el apoderado de la empresa durante la diligencia.

La condena impuesta a Barrera Rojas por la Corte Suprema de Justicia incluye cinco años y dos meses de prisión, por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas. El acuerdo de reparación presentado no modifica automáticamente su situación carcelaria, ya que su aprobación forma parte de la reparación civil, no de la pena privativa de libertad. De hecho, en enero de 2026, un juez de ejecución de penas negó una solicitud de reducción y extinción de la condena, por lo que Epa Colombia continúa recluida en la cárcel de Picaleña, en Ibagué, adonde fue trasladada en agosto de ese mismo año.

¿Qué implica realmente el acuerdo de reparación entre Epa Colombia y TransMilenio?

El acuerdo de reparación aprobado supone una combinación de pago económico y realización de contenidos para promover la cultura ciudadana. Aunque implica una fórmula innovadora de resarcimiento, no representa una reducción automática de la condena privativa de libertad ni una liberación inmediata de Epa Colombia, pues se trata de una medida dentro de la reparación civil por los daños causados a TransMilenio.

¿Por qué Epa Colombia fue condenada y qué significa instigación a delinquir con fines terroristas?

La empresaria fue sentenciada por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas. El último delito se refiere a motivar o incitar a otras personas a cometer actos ilegales, en este caso vinculados a fines considerados terroristas, durante las protestas de 2019 que afectaron gravemente la operación y seguridad del sistema TransMilenio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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