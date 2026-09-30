Por: Portal Bogotá

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La próxima edición del Fritanga Fest promete ser una fiesta de sabores tradicionales y apoyo a la economía popular en Bogotá. Entre el 2 y el 4 de octubre de 2026, quienes residen en la capital y quienes la visiten podrán disfrutar de este evento gastronómico que ha logrado consolidarse como una cita esperada por los amantes de la fritanga, uno de los platos más representativos de la ciudad. Según información difundida por el portal oficial ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, el festival tendrá como principales escenarios las Plazas Distritales de Mercado, como 12 de Octubre, 20 de Julio, 7 de Agosto, Fontibón, Kennedy, La Concordia, La Perseverancia, Las Cruces, Las Ferias, Quirigua, Restrepo, Samper Mendoza y Trinidad Galán.

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La convocatoria también incluye más de 12 restaurantes de diversos sectores, los puntos comerciales San Andresito de la 38 y Cuatro Vientos, y las plazas tradicionales de Paloquemao y Corabastos. Esta amplia participación permite que el evento llegue a diferentes localidades y contextos sociales, abriendo espacios no solo para la degustación, sino para el fortalecimiento del comercio local.

En palabras de Catalina Arciniegas, directora del Instituto para la Economía Social (IPES), “En 2026 todo sube, menos la fritanga. Por eso mantenemos el precio de $25.000 por una porción de 750 gramos: queremos que las familias bogotanas y quienes visitan la ciudad puedan seguir disfrutando este plato emblemático de nuestra gastronomía. El Fritanga Fest es sabor, tradición y una oportunidad para apoyar a nuestros comerciantes, cocineros y plazas de mercado. Sin duda, es un festival que nos permite la reactivación económica de Bogotá de la que todos podemos hacer parte".

De acuerdo con la información del Instituto para la Economía Social, el evento cuenta con el apoyo del Instituto Distrital de Turismo (IDT), la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC). Tras haberse institucionalizado por el Concejo de Bogotá, el festival arriba a su séptima edición buscando fortalecer la economía de las plazas de mercado y restaurantes y posicionar la fritanga dentro del panorama gastronómico de la ciudad.

Como novedad, en esta versión también se llevará a cabo un concurso dirigido a los amantes de la fritanga, quienes podrán ganar bonos de mercado para usar en las Plazas Distritales. Así, el Fritanga Fest no solo celebra la identidad culinaria bogotana, sino que actúa como motor de inclusión y dinamismo económico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué incluye la porción de fritanga del Fritanga Fest 2026 en Bogotá?

La información proporcionada señala que la porción cuesta $25.000 y tiene un peso de 750 gramos, aunque no se detalla el contenido exacto de la fritanga ofrecida en el evento. Tradicionalmente, la fritanga es un plato compuesto por diferentes carnes fritas y acompañamientos, siendo un referente de la gastronomía popular en Bogotá.

¿Cuáles son las Plazas Distritales de Mercado participantes en el Fritanga Fest Bogotá 2026?

De acuerdo con el portal institucional, las Plazas Distritales de Mercado que serán escenario del Fritanga Fest en 2026 incluyen 12 de Octubre, 20 de Julio, 7 de Agosto, Fontibón, Kennedy, La Concordia, La Perseverancia, Las Cruces, Las Ferias, Quirigua, Restrepo, Samper Mendoza y Trinidad Galán. Estas sedes integran a los comerciantes y fortalecen el sentido de comunidad y tradición gastronómica de la capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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