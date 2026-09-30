De la Espriella Lawyers se pronunció por la controversia que mantiene con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y aseguró que el caso corresponde exclusivamente a una discusión tributaria relacionada con el IVA de determinados servicios profesionales prestados a una EPS.

Sigue a PULZO en Discover

En un comunicado publicado este 30 de septiembre, la firma fundada por el presidente Abelardo De La Espriella explicó que la controversia comenzó porque la Dian sostuvo una interpretación diferente sobre el tratamiento tributario que debía aplicarse a esos servicios.

Según la firma de abogados, ante esa diferencia acudió a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para defender su posición por las vías previstas en la ley. El proceso terminó, por ahora, con una decisión desfavorable para sus intereses.

De la Espriella Lawyers informó que la sentencia de segunda instancia le fue notificada el 29 de septiembre de 2026 y que en ella fueron negadas las pretensiones de la demanda.

Frente a esa decisión, la firma aseguró que respeta la independencia de la Justicia y que acata la sentencia. También señaló que continuará actuando dentro del marco jurídico y mediante los mecanismos que establezca la legislación colombiana.

Uno de los principales puntos del comunicado, firmado por el director general de la asociación, Carlos Sánchez Cortés, está relacionado con la forma en que, según la firma, debe interpretarse la controversia. De la Espriella Lawyers sostuvo que actuó de manera transparente y de buena fe, de acuerdo con la interpretación jurídica que consideraba aplicable en ese momento.

La firma fundada por De La Espriella enfatizó que la existencia de una diferencia de criterio frente a la Dian y una sentencia desfavorable no convierten por sí mismas la actuación en fraudulenta o dolosa.

El pronunciamiento también rechazó que el proceso tributario sea utilizado para cuestionar a la firma o vincularlo con discusiones políticas. En ese sentido, la firma de abogados sostuvo que el caso no debe convertirse en una plataforma de “ataque, señalamiento o confrontación” contra su trayectoria empresarial.

Además, De la Espriella Lawyers afirmó que el presidente Abelardo De La Espriella es ajeno al proceso tributario. La firma pidió que la controversia no sea utilizada para afectar al mandatario y sostuvo que se trata de un asunto independiente de cualquier debate político.

Finalmente, la firma recordó que lleva más de 25 años de actividad y reiteró que respetará las decisiones de las autoridades competentes y cumplirá con aquello que corresponda de acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.