Por: Caracol TV

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Juan Guillermo Monsalve, el exparamilitar que ha sido el principal testigo en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno de testigos y fraude procesal, fue trasladado de la cárcel La Picota, en Bogotá, hacia el penal de máxima seguridad en Cómbita, Boyacá, por orden el presidente Abelardo de la Espriella.

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“En la Patria Milagro, ningún preso tendrá privilegios, y mucho menos un bandido redomado como Juan Guillermo Monsalve, que ha violado sistemáticamente el régimen carcelario. Por eso he ordenado su traslado a la cárcel de Cómbita. No voy a permitir que las cárceles de Colombia se conviertan en centros de operaciones criminales desde donde los criminales siguen haciendo de las suyas. ¡Quien esté preso cumplirá su condena, sin privilegios y sin la posibilidad de seguir delinquiendo!”, escribió el jefe de Estado al publicar un video en el que se ve cómo se dio el proceso de traslado.

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¿Qué declaró Monsalve contra Uribe?

Aunque el exparamilitar negó haber conocido al expresidente como lo hizo con su hermano, Santiago Uribe, mencionó que lo vio dos veces en una campaña. Sin embargo, afirmó que el exmandatario llegó para lo de la Cooperativa León XIII a San José de Luz en dos ocasiones. “Estábamos porque él iba a estar ahí”, detalló.

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No obstante, habló de la reunión que sostuvo con Diego Cadena, para ese entonces abogado de Álvaro Uribe y que la grabó con un reloj que le dio su entonces pareja Deyanira Gómez porque “era la palabra de un abogado de esos contra la de uno”.

Cadena, según Juan Guillermo Monsalve, le pidió que “la retractación, el escrito o que le firmara algo. Al final decía ‘redactemos el documento’ y me decía que la mía era la más importante porque tenía dos o tres afuera en el carro”.

Sin embargo, según el exparamilitar, “no era mi interés retractarme. “Si yo hubiera querido retractarme, hace tiempo me hubiera retractado con Juan Villegas, lo hubiera llamado”, agregó.

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Al ser preguntado por la fiscal sobre lo que le pedían retractarse dijo: “De lo que había hablado en la entrevista con Iván Cepeda”, quien se ha declarado víctima en el caso. El trasladado ha declarado que el exmandatario estuvo involucrado en la creación de un grupo paramilitar en una zona rural del centro del país.

Pese a los testimonios, grabaciones y pruebas, el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, declaró inocente a Uribe por soborno en la actuación penal en el episodio de Juan Guillermo Monsalve, por el cual lo habían condenado en primera instancia a 12 años de cárcel domiciliaria.

¿Qué dijo el abogado de Monsalve sobre el traslado de prisión?

Según el jurista Miguel Ángel del Río: “La Corte Suprema de Justicia prohibió de manera tácita el traslado de Juan Guillermo Monsalve a cualquier centro carcelario diferente de la Picota”, citando un extracto del fallo: “No se autoriza al Inpec el traslado solicitado del interno Juan Guillermo Monsalve y en cambio se reiteran las medidas especiales de seguridad, siendo de carga del establecimiento carcelario mantenerlas y extremarlas, para garantizar una efectiva e idónea seguridad y protección del interno Monsalve Pineda”.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.