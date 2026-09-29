Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un episodio violento tuvo lugar en cercanías de la Terminal de Transportes de Ibagué, cuando un procedimiento de tránsito terminó en una agresión directa contra un agente. De acuerdo con la información consignada, un conductor, tras verse involucrado en una sanción por parte de la autoridad, habría seguido al funcionario hasta alcanzarlo, y luego lo agredió físicamente propinándole un golpe en la cara en presencia de varios testigos. Todo quedó registrado en un video captado por una persona que pasaba por el lugar, donde se observa el momento exacto del ataque y la reacción de los transeúntes ante el inesperado hecho.

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La raíz del altercado, según se ha informado, fue una infracción impuesta al conductor, aunque hasta ahora las autoridades no han hecho público qué motivó el desencadenamiento de la agresión ni detalles sobre el desarrollo exacto del procedimiento. La falta de claridad sobre los hechos previos deja abierta la pregunta sobre el comportamiento del conductor y la forma en que se llevó a cabo la intervención policial, pero hasta el momento solo se cuenta con los registros audiovisuales y los reportes iniciales.

Este episodio no es un hecho aislado en la capital del Tolima. De acuerdo con los antecedentes, durante septiembre de 2026 ya se habían presentado al menos tres casos en los que agentes de tránsito resultaron agredidos en distintos puntos de la ciudad. Uno de esos episodios también se originó en inmediaciones de la Terminal de Transportes, escenario recurrente de altercados entre conductores y autoridades de movilidad, donde la Policía logró capturar al presunto agresor. Otro caso en la calle 103 concluyó igualmente con la detención de un ciudadano involucrado en violencia contra personal de tránsito.

En mayo de 2026, según datos reportados por la Secretaría de Movilidad, un conductor fue arrestado tras atacar a una agente durante un procedimiento por mal parqueo, incluso intentando asfixiarla. Estas cifras oficiales evidencian una problemática en crecimiento: hasta esa fecha del año, se habían presentado más de 15 ataques contra agentes de tránsito perpetrados por conductores en Ibagué. Incluso en febrero de 2025, otra agente fue atropellada cerca de la Terminal cuando un motociclista aceleró su vehículo para evadir un puesto de control, acción por la cual fue posteriormente arrestado.

¿Cuántos casos de agresión contra agentes de tránsito se han registrado en Ibagué en los últimos años?

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Movilidad y los hechos reseñados, únicamente en 2026 se presentaron más de 15 agresiones confirmadas contra agentes de tránsito en la ciudad, con múltiples episodios registrados en los alrededores de la Terminal de Transportes.

¿Qué consecuencias legales enfrentan quienes agreden a agentes de tránsito en Ibagué?

Según los casos descritos, las personas que han agredido a funcionarios de tránsito en Ibagué han sido capturadas por la Policía y puestas a disposición de las autoridades judiciales, como ocurrió tanto en el ataque registrado en la Terminal de Transportes como en otros casos en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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