Por: El Espectador

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El volcán Puracé, que forma parte de la cadena volcánica Los Coconucos y se encuentra a 27 kilómetros de Popayán, en el departamento del Cauca, ha vuelto a estar en alerta amarilla después de haber pasado 59 días en alerta naranja. Así lo informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), a través del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán (OVSPO). Esta decisión se tomó tras un monitoreo constante y la evaluación integral del comportamiento del volcán, proceso que permitió identificar una disminución progresiva en varios parámetros que semanas atrás motivaron el aumento del nivel de alerta, el cual había iniciado el 1 de agosto de este mismo año.

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De acuerdo con el SGC, durante los últimos 10 días la actividad volcánica presentó una reducción paulatina en aspectos clave como la sismicidad, la emisión de cenizas, las anomalías térmicas y la cantidad de ciertos gases volcánicos. Cristian Santacoloma, coordinador del OVSPO, explicó que la determinación del estado de alerta implica la revisión permanente y conjunta de diversos indicadores del comportamiento volcánico. Según Santacoloma, este período reciente mostró datos alentadores como el descenso de la frecuencia y energía de las emisiones de ceniza y la menor actividad sísmica asociada al movimiento de fluidos, un fenómeno que había sido especialmente intenso desde el 20 de julio.

El SGC detalló, además, que las anomalías térmicas detectadas en el cráter mostraron una tendencia a la reducción, al igual que la emisión de gases como dióxido de azufre (SO₂) y dióxido de carbono (CO₂), que se han estabilizado. Sin embargo, la entidad advierte que el regreso a alerta amarilla no significa que el volcán haya dejado de estar activo. En este nivel, el volcán sigue mostrando cambios en el comportamiento de los parámetros monitoreados, aunque con menor probabilidad de una erupción de gran magnitud en comparación con la alerta naranja.

Mónica Arcila, directora técnica de Geoamenazas del SGC, enfatizó que la actividad del volcán continuará siendo objeto de vigilancia constante y que toda la información relevante se dará a conocer a través de boletines semanales y mensuales. Por lo tanto, la población debe seguir accediendo a los canales oficiales para obtener información confiable y actualizada sobre el comportamiento del Puracé.

¿Cuáles fueron los indicadores que permitieron bajar la alerta del volcán Puracé a amarilla?

La reducción de la alerta a amarilla se debió principalmente a la disminución en la frecuencia y energía de las emisiones de ceniza, la menor actividad sísmica relacionada con el movimiento de fluidos, la reducción de anomalías térmicas en el cráter y la estabilidad observada en la emisión de gases como SO₂ y CO₂, de acuerdo con lo informado por el SGC.

¿Qué implica que el volcán Puracé esté en alerta amarilla y cuáles son los riesgos asociados?

El estado de alerta amarilla indica que el volcán sigue activo y puede presentar sismos, emisiones menores de ceniza, cambios en la desgasificación y anomalías térmicas de baja energía. Aunque la probabilidad de una erupción de gran magnitud es menor comparada con el nivel naranja, la población debe mantenerse informada y atenta a los boletines oficiales del SGC.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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