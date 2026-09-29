Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo de magnitud 4,2 sacudió el departamento de Tolima la tarde del martes 29 de septiembre, según lo confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El epicentro se localizó en el municipio de Chaparral y el movimiento telúrico tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a 30 kilómetros, de acuerdo con los datos oficiales ofrecidos por la entidad que monitorea la actividad sísmica en el país.

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El temblor tuvo lugar a las 4:50 de la tarde y fue sentido en varios municipios de Tolima. Entre los lugares donde la ciudadanía percibió el fenómeno están Ibagué, Ortega, Purificación, Natagaima y Cajamarca. En especial, los habitantes de Ibagué, la capital del departamento, reportaron que el sismo se sintió con fuerza, en particular en sectores ubicados en el centro de la ciudad. Algunos relatos recogidos por medios regionales refieren que la sacudida causó susto entre las personas, aunque no se presentó caos en la vía pública.

Este evento sísmico ocurre en el contexto de una actividad sísmica significativa registrada recientemente en Chaparral. El Servicio Geológico Colombiano ha mantenido el monitoreo constante sobre la zona debido a una secuencia de movimientos que se han sucedido en esa región. Según los reportes oficiales, la entidad ha informado previamente sobre la persistencia de actividad sísmica destacada en este municipio y continúa supervisando cualquier posible evolución de la situación.

Hasta el momento de la actualización, únicamente se ha confirmado la magnitud, el lugar del epicentro y la profundidad del sismo. De acuerdo con la información entregada por el SGC, no se han reportado daños relacionados con este temblor y tampoco se ha informado sobre afectaciones en infraestructuras o personas.

El Servicio Geológico Colombiano fomenta que quienes hayan sentido el sismo lo reporten mediante el formulario “Sismo Sentido”, disponible en sus canales oficiales. Estas notificaciones de la ciudadanía, según explicó la entidad en su reporte, son clave para identificar la intensidad y el alcance real del fenómeno en diferentes zonas y para orientar el monitoreo de eventos futuros en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se sintió el sismo de magnitud 4,2 reportado en Tolima?

De acuerdo con el informe del Servicio Geológico Colombiano, el sismo fue sentido en diferentes municipios del Tolima, especialmente en Chaparral, Ibagué, Ortega, Purificación, Natagaima y Cajamarca. En Ibagué, la percepción fue notoria en los sectores céntricos de la ciudad, según relatos de ciudadanos recogidos en medios locales.

¿Se han reportado daños en Tolima tras el sismo del 29 de septiembre?

Hasta la última actualización ofrecida por el Servicio Geológico Colombiano, no se han establecido daños asociados al temblor de magnitud 4,2 ocurrido el 29 de septiembre. No existen reportes oficiales sobre afectaciones en infraestructuras ni en la población en los municipios donde fue sentido el evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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