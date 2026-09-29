Reportaron un nuevo temblor en la tarde de este martes 29 de septiembre. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro se dio nuevamente en Chaparral, Tolima, y su magnitud fue de 4,2 grados.

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Las autoridades, así como habitantes del municipio y sus alrededores, no reportaron daños o que se haya sentido con fuerza. Sin embargo, pone en la jugada debido a los recientes y constantes reportes de sismos en esta zona tolimense.

“¿Otra vez en Chaparral?”, dijeron algunos usuarios a través de ‘X’ (Twitter). Y no era para menos, pues en Chaparral se han registrado más de 1.000 temblores durante septiembre, según cifras de las autoridades departamentales.

Esto ha despertado la intranquilidad de los habitantes, especialmente por el antecedente del terremoto que azotó a Colombia el 10 de agosto y dejó centenas de víctimas mortales. Chaparral tuvo pequeños daños estructurales en la tragedia nacional.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.