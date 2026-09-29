Un sismo de magnitud 3,2 fue registrado este lunes 28 de septiembre a las 11:28 p. m. en Istmina, Chocó, informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en su boletín actualizado.

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El movimiento tuvo una profundidad de 47 kilómetros, por lo que se trató de un evento de profundidad intermedia. La referencia del sismo corresponde al municipio de Istmina, en el departamento del Chocó.

El registro se suma a la actividad sísmica que durante las últimas semanas se ha concentrado en distintos puntos de Chocó. El SGC distingue en esta zona las réplicas asociadas al sismo de magnitud 7,4 del 10 de agosto y un enjambre sísmico localizado principalmente en inmediaciones de Istmina, Medio San Juan, Sipí y el Litoral del San Juan.

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Según el más reciente balance del SGC, el enjambre sísmico presenta eventos con profundidades entre 30 y 70 kilómetros. La actividad corresponde a una de las zonas que el organismo científico mantiene bajo seguimiento dentro de la secuencia sísmica registrada en el departamento.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

Las personas que sientan un sismo pueden reportarlo mediante el formulario Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Allí pueden indicar dónde estaban, qué tan fuerte percibieron el movimiento y si observaron efectos en objetos, edificaciones o el entorno.

La información permite al SGC conocer cómo se sintió el sismo en diferentes lugares y estimar su intensidad, por lo que los reportes ciudadanos aportan al análisis de estos eventos.

Es importante tener en cuenta que Sismo Sentido sirve para registrar la percepción y los efectos del movimiento, pero el SGC no es la entidad encargada de atender emergencias o determinar oficialmente los daños. Para situaciones de emergencia, la atención corresponde a los organismos de gestión del riesgo.

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