En la mañana de este 28 de septiembre, la Gobernación de Cundinamarca la apertura de inscripciones para la tercera edición de la Media Maratón de Cundinamarca el 21 y 22 de noviembre, y que el año pasado reunió a cerca de 10.000 corredores en el municipio de Girardot.

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Este año, el escenario deportivo tendrá lugar en Anapoima, a tan solo 2 horas de Bogotá. En esta ocasión se realizarán cinco carreras repartidas en dos días: el sábado 21 se correrá en horas de la tarde en un circuito iluminado, y el día domingo 22, los corredores iniciaran en la madrugada su recorrido de 21K.

Luego del éxito de las dos últimas ediciones de la carrera, la primera, en Zipaquira, y la segunda, en Girardot, la entidad territorial anunció este año su tercera edición en Anapoima con un video recreativo en el que un par de tenis toman vida propia y realizan el recorrido, llamando la atención de más corredores, entre ellos el propio gobernador Jorge Rey, e invitando a todos los interesados a inscribirse.

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“Es la única Media Maratón impulsada por un gobierno y lo que pretende es seguir promoviendo la marca región: Cundinamarca, la Leyenda del Dorado Vive. Es un evento donde tenemos múltiples experiencias y este 21 y 22 de noviembre tendremos nuestra Media Maratón. El 30% de las inscripciones irán para las víctimas o damnificados del terremoto del 10 de agosto”, comentó el gobernador Rey en la apertura oficial de inscripciones

¿Cuáles son las modalidades que habrá en la Media Maratón de Cundinamarca 2026?

Cinco kilométros familiar : se realizará el sábado 21 de noviembre a partir de las 7:00 p. m. y contará con el circuito iluminado. Iniciará en la carrera 5 entre calles 14 y 15. Contará con tres puntos de hidratación y los niños podrán participar desde los 8 años en adelante con la compañía de un acudiente.

: se realizará el sábado 21 de noviembre a partir de las 7:00 p. m. y contará con el circuito iluminado. Iniciará en la carrera 5 entre calles 14 y 15. Contará con tres puntos de hidratación y los niños podrán participar desde los 8 años en adelante con la compañía de un acudiente. Cinco kilométros Silla de ruedas : se realizará el sábado 21 de noviembre a partir de las 5:00 p. m. y es la única categoría para personas en silla de ruedas. La salida será en la carrera 5 entre calles 14 y 15. La edad mínima para participar es de 18 años en adelante. Contará con tres puntos de hidratación.

: se realizará el sábado 21 de noviembre a partir de las 5:00 p. m. y es la única categoría para personas en silla de ruedas. La salida será en la carrera 5 entre calles 14 y 15. La edad mínima para participar es de 18 años en adelante. Contará con tres puntos de hidratación. Diez kilométros: se realizará el domingo 22 de noviembre a partir de las 8:30 a. m. y la salida será en la carrera 5 entre calles 14 y 15. El tiempo límite para completar el circuito será de 2 horas, contará con cinco puntos de hidratación y la edad mínima para participar es a partir de los 18 años.

se realizará el domingo 22 de noviembre a partir de las 8:30 a. m. y la salida será en la carrera 5 entre calles 14 y 15. El tiempo límite para completar el circuito será de 2 horas, contará con cinco puntos de hidratación y la edad mínima para participar es a partir de los 18 años. Media maratón: se realizará el domingo 22 de noviembre a partir de las 5:30 a. m., iniciará en la carrera 5 entre calles 14 y 15, recorriendo la vía que conduce de Anapoima a La Mesa. El tiempo límite para finalizar el circuito es de tres horas y contará con nueve puntos de hidratación. La edad mínima para participar es de 18 años.

se realizará el domingo 22 de noviembre a partir de las 5:30 a. m., iniciará en la carrera 5 entre calles 14 y 15, recorriendo la vía que conduce de Anapoima a La Mesa. El tiempo límite para finalizar el circuito es de tres horas y contará con nueve puntos de hidratación. La edad mínima para participar es de 18 años. Canicross con mascota: se correrán 3 kilométros y se realizará el sábado 21 de noviembre a partir de las 6:00 p. m., iniciará en la carrera 5 entre calles 14 y 15. Los interesados en participar en esta modalidad deberán llevar con su mascota un arnés de tiro, línea amortiguadora y cinturón. Mascotas permitidas desde 1 año, con carné de vacunación vigente. No se permiten collares de ahorque ni correas rígidas. Los menores a partir de los 12 años pueden participar con su mascota y un adulto responsable. Habrá dos puntos de hidratación y bebedero canino.

Para inscripciones y más información acerca de la carrera y los recorridos disponibles, puede consultarlo en la página oficial de la Gobernación de Cundinamarca.

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¿Cuánto cuesta inscribirse en la Media Maratón de Cundinamarca 2026?

Para los interesados en inscribirse a esta tercera edición de la Media Maratón de Cundinamarca y que se realizará en Anapoima, hay una tarifa única de $ 80.000 para todas las distancias. No es reembolsable. La puede adquirir en la página oficial de la Gobernación de Cundinamarca.

¿Qué incluye la inscripción?

Camiseta oficial: tela técnica, tallaje unisex y femenino.

Número y chip: cronometraje electrónico con tiempo neto.

Medalla finisher: al cruzar la meta, en todas sus modalidades.

Servicios en ruta: hidratación, atención médica y guardarropa.

El cupo se asegura con el pago, no con el formulario.

Alojamiento, gastronomía y el municipio

Para la competencia, Anapoima cuenta con una amplia oferta de alojamiento, con más de 30 hoteles, hospedajes y establecimientos turísticos, además de fincas y casas de recreo disponibles para los visitantes. La jornada también contará con una oferta comercial y gastronómica que permitirá a participantes y acompañantes disfrutar de los productos, servicios y restaurantes que hacen parte de la actividad turística del municipio.

Todos los servicios podrán ser consultados en la Guía del Atleta, que se encuentra habilitada en la página del evento y la aplicación de la competencia.

Anapoima, ubicado en la provincia del Tequendama, es uno de los principales destinos turísticos y de descanso de Cundinamarca, reconocido por su clima cálido y seco, con temperaturas promedio entre 24 °C y 28 °C.

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El municipio se encuentra aproximadamente a dos horas de Bogotá y cuenta con conexión por las principales vías de acceso desde la capital, especialmente a través de Soacha y La Mesa.

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