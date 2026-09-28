En la mañana de este 28 de septiembre, la Gobernación de Cundinamarca la apertura de inscripciones para la tercera edición de la Media Maratón de Cundinamarca el 21 y 22 de noviembre, y que el año pasado reunió a cerca de 10.000 corredores en el municipio de Girardot.
(Vea también:
Este año, el escenario deportivo tendrá lugar en Anapoima, a tan solo 2 horas de Bogotá. En esta ocasión se realizarán cinco carreras repartidas en dos días: el sábado 21 se correrá en horas de la tarde en un circuito iluminado, y el día domingo 22, los corredores iniciaran en la madrugada su recorrido de 21K.
Luego del éxito de las dos últimas ediciones de la carrera, la primera, en Zipaquira, y la segunda, en Girardot, la entidad territorial anunció este año su tercera edición en Anapoima con un video recreativo en el que un par de tenis toman vida propia y realizan el recorrido, llamando la atención de más corredores, entre ellos el propio gobernador Jorge Rey, e invitando a todos los interesados a inscribirse.
Ver esta publicación en Instagram
“Es la única Media Maratón impulsada por un gobierno y lo que pretende es seguir promoviendo la marca región: Cundinamarca, la Leyenda del Dorado Vive. Es un evento donde tenemos múltiples experiencias y este 21 y 22 de noviembre tendremos nuestra Media Maratón. El 30% de las inscripciones irán para las víctimas o damnificados del terremoto del 10 de agosto”, comentó el gobernador Rey en la apertura oficial de inscripciones
¿Cuáles son las modalidades que habrá en la Media Maratón de Cundinamarca 2026?
- Cinco kilométros familiar: se realizará el sábado 21 de noviembre a partir de las 7:00 p. m. y contará con el circuito iluminado. Iniciará en la carrera 5 entre calles 14 y 15. Contará con tres puntos de hidratación y los niños podrán participar desde los 8 años en adelante con la compañía de un acudiente.
- Cinco kilométros Silla de ruedas: se realizará el sábado 21 de noviembre a partir de las 5:00 p. m. y es la única categoría para personas en silla de ruedas. La salida será en la carrera 5 entre calles 14 y 15. La edad mínima para participar es de 18 años en adelante. Contará con tres puntos de hidratación.
- Diez kilométros: se realizará el domingo 22 de noviembre a partir de las 8:30 a. m. y la salida será en la carrera 5 entre calles 14 y 15. El tiempo límite para completar el circuito será de 2 horas, contará con cinco puntos de hidratación y la edad mínima para participar es a partir de los 18 años.
- Media maratón: se realizará el domingo 22 de noviembre a partir de las 5:30 a. m., iniciará en la carrera 5 entre calles 14 y 15, recorriendo la vía que conduce de Anapoima a La Mesa. El tiempo límite para finalizar el circuito es de tres horas y contará con nueve puntos de hidratación. La edad mínima para participar es de 18 años.
- Canicross con mascota: se correrán 3 kilométros y se realizará el sábado 21 de noviembre a partir de las 6:00 p. m., iniciará en la carrera 5 entre calles 14 y 15. Los interesados en participar en esta modalidad deberán llevar con su mascota un arnés de tiro, línea amortiguadora y cinturón. Mascotas permitidas desde 1 año, con carné de vacunación vigente. No se permiten collares de ahorque ni correas rígidas. Los menores a partir de los 12 años pueden participar con su mascota y un adulto responsable. Habrá dos puntos de hidratación y bebedero canino.
Para inscripciones y más información acerca de la carrera y los recorridos disponibles, puede consultarlo en la página oficial de la Gobernación de Cundinamarca.
¿Cuánto cuesta inscribirse en la Media Maratón de Cundinamarca 2026?
Para los interesados en inscribirse a esta tercera edición de la Media Maratón de Cundinamarca y que se realizará en Anapoima, hay una tarifa única de $ 80.000 para todas las distancias. No es reembolsable. La puede adquirir en la página oficial de la Gobernación de Cundinamarca.
¿Qué incluye la inscripción?
- Camiseta oficial: tela técnica, tallaje unisex y femenino.
- Número y chip: cronometraje electrónico con tiempo neto.
- Medalla finisher: al cruzar la meta, en todas sus modalidades.
- Servicios en ruta: hidratación, atención médica y guardarropa.
El cupo se asegura con el pago, no con el formulario.
Alojamiento, gastronomía y el municipio
Para la competencia, Anapoima cuenta con una amplia oferta de alojamiento, con más de 30 hoteles, hospedajes y establecimientos turísticos, además de fincas y casas de recreo disponibles para los visitantes. La jornada también contará con una oferta comercial y gastronómica que permitirá a participantes y acompañantes disfrutar de los productos, servicios y restaurantes que hacen parte de la actividad turística del municipio.
Todos los servicios podrán ser consultados en la Guía del Atleta, que se encuentra habilitada en la página del evento y la aplicación de la competencia.
Anapoima, ubicado en la provincia del Tequendama, es uno de los principales destinos turísticos y de descanso de Cundinamarca, reconocido por su clima cálido y seco, con temperaturas promedio entre 24 °C y 28 °C.
(Lea también: Cundinamarca expone agenda de proyectos clave ante el presidente electo Abelardo de la Espriella y su equipo)
El municipio se encuentra aproximadamente a dos horas de Bogotá y cuenta con conexión por las principales vías de acceso desde la capital, especialmente a través de Soacha y La Mesa.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO