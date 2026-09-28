Por: El Espectador

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La Autopista Sur, uno de los corredores más transitados entre Soacha y Bogotá, presenta una paradoja que inquieta a los expertos en seguridad vial. De acuerdo con cifras citadas en El Espectador, durante los últimos cinco años se produjo una marcada disminución en el número total de siniestros: mientras en 2021 se registraron 890 casos, en 2025 la cifra cayó a 231, representando una reducción del 74 %. Sin embargo, esta mejoría no se reflejó en los casos con víctimas mortales, que aumentaron de 37 a 41 durante ese mismo lapso. Los años más críticos fueron 2023 y 2024, con 42 muertes cada uno pese al menor número de incidentes en general.

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La importancia de la Autopista Sur radica en su función como eje de conexión vital: diariamente, miles de personas que residen en Soacha y trabajan o estudian en Bogotá transitan por allí, junto a vehículos de carga pesada y viajeros que enlazan la capital con Cundinamarca y otras regiones. Este tránsito mixto de automóviles, motocicletas, buses y camiones comparte espacio con pasos peatonales y cruces urbanos, incrementando los riesgos, especialmente en los tramos donde se puede alcanzar alta velocidad. Factores como maniobras peligrosas, distracciones, cruces indebidos y el exceso de velocidad destacan como detonantes de los siniestros, pero también surge la necesidad de revisar aspectos de la infraestructura, señalización e iluminación.

La experiencia en el corredor indica que, aunque se logre reducir la cantidad de choques, ello no garantiza menores consecuencias fatales. En los cinco años estudiados, se evitaron más de 650 incidentes, pero la cifra de fallecidos creció, marcando el desafío de no solo reducir la frecuencia, sino la gravedad de los hechos que sí ocurren. Para enfrentar este contexto, se requieren acciones integrales: mejorar la infraestructura, reforzar los controles de tránsito, identificar los puntos más peligrosos y aplicar campañas pedagógicas.

La tendencia en la Autopista Sur se refleja también en Bogotá. Según El Espectador, entre enero y abril de 2026 se produjeron 230 muertes por siniestros viales en la capital, un 20 % más que en el mismo periodo del año anterior. Motociclistas y peatones lideran las estadísticas de víctimas fatales, siendo el grupo más golpeado los hombres adultos y los jóvenes motorizados. Los análisis oficiales muestran que el 71 % de estas muertes ocurre en vías principales y, en el 62 % de los casos, hay una motocicleta involucrada.

Las acciones para disminuir la letalidad del corredor deben ser conjuntas entre Soacha y Bogotá, priorizando la vida sobre la mera reducción de incidentes y asegurando la protección de quienes están más expuestos en una autopista que trasciende límites administrativos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué aumentaron las muertes en accidentes de tránsito en la Autopista Sur pese a la reducción de siniestros?

La principal explicación, según datos de El Espectador, es que aunque bajó el número total de accidentes, la proporción de hechos graves se mantuvo o creció. Esto podría estar relacionado con factores persistentes como el exceso de velocidad, maniobras riesgosas, cruces indebidos y debilidades en infraestructura que afectan especialmente a los actores vulnerables. Por eso, el descenso en choques no significa automáticamente menos víctimas mortales.

¿Cuáles son los factores que más inciden en accidentes fatales en la Autopista Sur y Bogotá?

De acuerdo con las cifras recogidas, el exceso de velocidad, la circulación peligrosamente entre vehículos y la presencia de motocicletas en vías principales sobresalen como los principales factores. Además, problemas de señalización, iluminación y cruces deficientes agravan la vulnerabilidad de peatones y motociclistas, que concentran la mayor parte de las muertes reportadas en los últimos años.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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