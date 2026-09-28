Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Alejandro Céspedes, oriundo de Saldaña, murió en un grave accidente que se presentó en la mañana de este lunes 28 de septiembre, en la vía que conecta Chicoral con El Espinal. El hecho ocurrió específicamente en las inmediaciones del Centro Agropecuario La Granja del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Céspedes, quien conducía una buseta, se vio implicado en una colisión frontal contra un camión tipo turbo.

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En la buseta también viajaba una joven, quien resultó gravemente herida tras el impacto y debió ser trasladada de forma prioritaria para recibir atención médica. Por el otro lado, el conductor del camión involucrado quedó atrapado entre las partes metálicas del automotor y requirió la intervención de los organismos de socorro para su rescate; luego fue llevado a un centro asistencial para recibir tratamiento, según información recogida por El Nuevo Día.

El accidente causó daños considerables en ambos vehículos, evidencia del fuerte choque registrado. Las consecuencias fueron inmediatas: la muerte de Alejandro Céspedes y heridas de gravedad para los otros implicados. Según indicaron fuentes del hecho, la emergencia movilizó varias ambulancias, organismos de socorro y autoridades de tránsito, que atendieron a los heridos y adelantaron las tareas necesarias en el lugar, incluyendo la inspección del sitio de los hechos y la recopilación de información para esclarecer las causas del siniestro vial.

Mientras avanzan las diligencias para determinar la responsabilidad y los motivos que llevaron a este choque, las autoridades de tránsito se mantienen en el lugar realizando la inspección y recabando datos claves sobre el accidente. La situación generó además importantes afectaciones en la movilidad sobre ese corredor vial durante el tiempo que duró la atención de la emergencia, complicando el tránsito y generando retrasos para los demás conductores que circulaban por la zona, tal como lo reportó El Nuevo Día.

Este lamentable hecho vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad en las vías y la importancia de esclarecer lo ocurrido para tomar medidas que prevengan siniestros similares en el futuro.

¿Qué se sabe sobre el accidente en la vía entre Chicoral y El Espinal?

De acuerdo con la información recopilada por El Nuevo Día, el accidente ocurrió en la mañana del 28 de septiembre y tuvo como víctima fatal al conductor de una buseta, Alejandro Céspedes; además, dejó gravemente herida a una joven que viajaba con él y lesionado al conductor del camión con el que colisionaron. Las autoridades investigan las circunstancias del choque y mantienen presencia en el sitio para esclarecer los hechos.

¿Cómo atendieron las autoridades la emergencia del accidente cerca del Centro Agropecuario La Granja del SENA?

Ambulancias, organismos de socorro y autoridades de tránsito acudieron al lugar para socorrer a los heridos, rescatar a las personas atrapadas y realizar las inspecciones necesarias. También se llevaron a cabo labores para recuperar la movilidad en el sector, mientras se investigan las causas del siniestro vial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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