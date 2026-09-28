Por: Noticiero 90 minutos

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El gobierno nacional, en conjunto con empresarios y entidades regionales, puso en marcha el denominado Plan Marshall para el Chocó, enfocado en fortalecer la conectividad vial y aeroportuaria del departamento. La iniciativa, que contempla una inversión cercana a $1 billón de pesos, busca intervenir cinco corredores viales estratégicos y avanzar significativamente en la infraestructura del aeropuerto José Celestino Mutis de Bahía Solano, una pieza clave para el turismo y la economía local. De acuerdo con el Ministerio de Transporte, el financiamiento del paquete de conectividad se reparte entre $500.000 millones provenientes de obras por impuestos y otros $500.000 millones de aportes empresariales, todo esto en el marco de una hoja de ruta definida junto con la Gobernación del Chocó, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y la gerencia de reconstrucción del departamento.

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Las acciones emprendidas surgen tras el terremoto en la región y buscan no solamente la recuperación, sino abrir una nueva etapa de desarrollo económico y social para la población chocoana, según lo destacado por las instituciones involucradas. Entre los corredores priorizados resalta el eje Quibdó–Ánimas–Nóvita, en el cual el Instituto Nacional de Vías (Invías) acelera labores en el tramo Quibdó–Ánimas. Sin embargo, los 24 kilómetros entre Ánimas y Nóvita, clasificados como vía departamental, resultaron especialmente afectados por el sismo: allí se identificaron daños en dos puentes, dos box culverts (estructuras de drenaje bajo la vía) y cinco puntos críticos, dificultando el tránsito, especialmente en temporada de lluvias. La CCI se ocupa de gestionar recursos privados para desarrollar los estudios y diseños necesarios para recuperar esta conexión.

Más allá de este corredor, el Plan Marshall impulsará estudios y diseños en las conexiones San José del Palmar–El Cairo, fundamental para vincular el norte del Valle del Cauca, y en la ruta Istmina–Puerto Meluk, clave para facilitar la salida del departamento hacia el mar. Por otro lado, la Gobernación del Chocó concluyó las obras del aeropuerto José Celestino Mutis, mientras que la Aeronáutica Civil tiene el desafío de finalizar intervenciones del 'lado aire', necesarias para consolidar el turismo regional. Además, la conexión hacia el Darién-Urabá, que recibirá intervención bajo el esquema de Obras por Impuestos, permitirá acercar la producción agrícola chocoana al Urabá antioqueño, abriendo oportunidades para el sector agropecuario y mejorando la integración regional.

¿Cuáles son los corredores viales priorizados en el Plan Marshall para el Chocó?

El Plan Marshall contempla la intervención en cinco corredores viales prioritarios, entre los que se cuentan Quibdó–Ánimas–Nóvita, San José del Palmar–El Cairo, e Istmina–Puerto Meluk, además de la vía hacia el Darién-Urabá. Estas rutas buscan mejorar la conexión interna y externa del Chocó tanto para el transporte cotidiano como para el impulso de sectores productivos y turísticos.

¿Qué incluye la rehabilitación del aeropuerto José Celestino Mutis en Bahía Solano?

Las obras en el aeropuerto José Celestino Mutis ya presentan avances, con la terminación de intervenciones bajo responsabilidad de la Gobernación. Ahora corresponde a la Aeronáutica Civil culminar el desarrollo del 'lado aire', es decir, la infraestructura relacionada con operaciones aéreas, lo que fortalecerá este terminal como entrada principal del turismo al Chocó.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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