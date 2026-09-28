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La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), principal gremio empresarial del país, se suma al proceso de reconstrucción del Valle del Cauca tras una reunión estratégica entre la gobernadora Dilian Francisca Toro y miembros de la organización. La mandataria buscó el respaldo del sector privado para financiar la fase inicial de reconstrucción, poniendo énfasis en la situación crítica que vive el municipio de Buenaventura debido a los severos efectos de un reciente terremoto. Según cifras citadas en el texto, Buenaventura cuenta con 31.654 viviendas seriamente afectadas y, en algunos sectores, la afectación es tan grave que es necesaria la reubicación total de la comunidad.

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El enfoque de la gobernación es implementar el mecanismo de Obras por Impuestos, que permite a los contribuyentes apoyar de manera directa el cierre de brechas sociales y económicas mediante la ejecución de proyectos con alto impacto en el territorio. Este mecanismo, clave en la estrategia de reconstrucción, facilita que las empresas aporten no solo recursos monetarios a través de donaciones, sino también mediante la materialización de obras que contribuyan al desarrollo social y económico.

Dilian Francisca Toro explicó ante los empresarios los procedimientos para facilitar el desarrollo de estos proyectos. Señaló que la gobernación cuenta con un equipo especial encargado de diseñar las iniciativas y asumir la gestión ante entidades nacionales como la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y Planeación Nacional. El objetivo es hacer que la participación empresarial sea más ágil y menos engorrosa, dado que muchos empresarios se ven desanimados frente a los procesos burocráticos.

César Caicedo, presidente ejecutivo de Colombina, destacó la importancia de acelerar los trámites relacionados con el mecanismo de Obras por Impuestos, apoyándose en el decreto 1389 del 2026 expedido por el gobierno nacional, que agiliza la formalización de estos procesos. Según Caicedo, es vital que los recursos lleguen de manera eficiente y directa a los damnificados para lograr una reconstrucción rápida y efectiva. Tanto las instituciones educativas como las de salud están contempladas dentro de los proyectos a financiar por parte del sector privado, con la intención de cubrir las necesidades más urgentes del departamento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el mecanismo de Obras por Impuestos en la reconstrucción del Valle?

El mecanismo de Obras por Impuestos permite a los contribuyentes invertir directamente en proyectos sociales y de infraestructura, siendo descontados estos aportes de su carga tributaria. En el caso del Valle del Cauca, la gobernación organizará y facilitará el proceso junto a la ANDI y otros empresarios para ejecutar proyectos que atiendan la reconstrucción de viviendas, colegios y hospitales afectados por el desastre.

¿Qué sectores serán priorizados en la reconstrucción del Valle del Cauca tras el terremoto?

De acuerdo con la información proporcionada, la reconstrucción priorizará áreas fuertemente afectadas como Buenaventura, especialmente en lo referente a viviendas, además de instituciones educativas y de salud. Algunos sectores requieren, incluso, la reubicación total de sus habitantes dada la magnitud de los daños.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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