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La Secretaría de Movilidad Distrital de Cali avanza en su objetivo de mejorar la movilidad urbana con la implementación de la medida conocida como Pico y Placa. Esta iniciativa busca reducir la congestión vehicular en las horas con mayor flujo y, de paso, aportar a la descontaminación ambiental de la ciudad. De acuerdo con la Alcaldía de Santiago de Cali, para este martes 29 de septiembre de 2026, la restricción aplica exclusivamente para los vehículos particulares cuyas placas terminan en 1 y 2. Las autoridades recomiendan a los conductores planear sus trayectos y verificar el cronograma vigente para evitar inconvenientes en sus desplazamientos.

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Según información oficial difundida por la Secretaría de Movilidad de Cali a través de sus redes sociales, la nueva rotación del Pico y Placa arrancó el 1 de julio de 2026 y contempló una primera etapa pedagógica hasta el 3 de julio. A partir del 6 de julio, se empezaron a imponer comparendos a quienes incumplen la norma. Es importante recordar que la sanción económica por violar la restricción se encuentra definida en el inciso C del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito Terrestre. Para 2026, la multa asciende a $875.452,50, cifra que corresponde a quince salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). El llamado de las autoridades es a cumplir la medida para evitar sanciones económicas que afectan el bolsillo de los infractores.

No todos los vehículos están obligados a cumplir el Pico y Placa, y existen varias excepciones específicas. Los vehículos de emergencia y organismos de socorro, como Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil y ambulancias, están exentos. También lo están aquellos vehículos oficiales, diplomáticos y consulares, los que transportan personas con discapacidad debidamente acreditadas, así como los vehículos híbridos o eléctricos, los de carga de cinco toneladas o más, los automotores que han pagado la tasa por congestión y todas las motocicletas.

Para quienes, pese a la restricción, necesiten circular con sus vehículos particulares durante el Pico y Placa, Cali mantiene habilitada la posibilidad de pagar la tasa por congestión. Este pago puede realizarse de manera semestral ($2’920.000), mensual ($486.000) o diaria ($122.000), según la necesidad de cada propietario. Es fundamental que este pago se efectúe antes de las 5:00 p.m. del día hábil anterior al deseo de circular para que sea válido, tal como recuerda la Secretaría de Movilidad. La gestión debe hacerse de forma virtual y anticipada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los vehículos exentos del Pico y Placa en Cali 2026?

De acuerdo con la Alcaldía de Cali, están exentos del Pico y Placa los vehículos de emergencia y socorro, oficiales, diplomáticos y consulares, los carros adaptados para transporte de personas con discapacidad y debidamente acreditados, híbridos y eléctricos, vehículos de carga iguales o superiores a cinco toneladas, automotores con tasa por congestión pagada y las motocicletas.

¿Qué es la tasa por congestión y cómo se paga en Cali?

La tasa por congestión es una alternativa habilitada en Cali que permite a los propietarios de vehículos particulares circular durante el Pico y Placa previo pago de un valor definido para 2026. Puede cancelarse de forma semestral, mensual o diaria y debe realizarse antes de las 5:00 p.m. del día hábil anterior a la circulación, gestionándose mediante la página web oficial de la Secretaría de Movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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