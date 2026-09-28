Por: El Espectador

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El Ejército Nacional rechazó de manera categórica la muerte y posterior desaparición del cuerpo del soldado profesional Idel José Torres Herrera, incidente atribuido a la estructura Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. Los hechos, reportados por el propio Ejército y recogidos por El Espectador, sucedieron en horas de la tarde del 27 de septiembre en zona rural del municipio de El Tambo, Cauca.

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De acuerdo con el comunicado oficial de la institución, la confrontación involucró a la Fuerza de Despliegue Rápido Número Cuatro, que se encontraba en operaciones militares cuando fue atacada por miembros de dicha estructura armada ilegal. Durante los enfrentamientos, las tropas fueron blanco de ataques con drones y armas de largo alcance, contexto que permitió a los atacantes sustraer el cuerpo del soldado. Posteriormente, el Ejército informó en la red social X que, a pesar de los esfuerzos por recuperar a Torres Herrera, las condiciones meteorológicas adversas han dificultado el ingreso del apoyo aéreo necesario para dicha labor.

Las autoridades subrayaron que este tipo de hechos no solo vulneran el respeto a la dignidad de quienes mueren en confrontaciones armadas, sino que también impiden el normal desarrollo de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación, principal entidad judicial del país. Además, enfatizaron que la retención injustificada del cuerpo multiplica el sufrimiento de la familia del soldado, quien merece poder despedirlo de manera digna.

El comunicado también hace referencia a la intervención solicitada de organizaciones humanitarias, como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que fue convocado para mediar en la recuperación y entrega del cuerpo. Asimismo, requirieron la participación activa de la Defensoría del Pueblo y otras entidades civiles con el fin de garantizar el respeto por la memoria de la víctima y la dignidad del proceso.

Por último, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez Aparicio, expresó públicamente solidaridad con la familia de Torres Herrera y exigió que se permita el retorno inmediato del cuerpo. "Su familia merece despedirlo, honrar su memoria y darle sepultura", declaró, según reportó El Espectador.

¿Quién es la estructura Carlos Patiño mencionada en el caso del soldado Torres Herrera?

La estructura Carlos Patiño es un grupo que hace parte de las disidencias de las Farc, específicamente bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, y fue señalada por el Ejército Nacional como responsable de la muerte y posterior robo del cuerpo del soldado profesional Idel José Torres Herrera en El Tambo, Cauca, según información de El Espectador.

¿Cuál es el papel del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la recuperación de los cuerpos en zonas de conflicto?

De acuerdo con el comunicado del Ejército Nacional citado por El Espectador, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) fue solicitado para mediar en la devolución del cuerpo del soldado, buscando garantizar un proceso humanitario que respete la dignidad de la víctima y brinde tranquilidad a su familia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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