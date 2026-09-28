Por: El Espectador

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Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ordenó la toma de posesión de 42 bienes, cuyo avalúo preliminar alcanza los 44.900 millones de pesos colombianos (COP). De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, estos inmuebles, sociedades y establecimientos comerciales estarían relacionados con uno de los presuntos grupos de testaferros del reconocido narcotraficante Hélmer Francisco Herrera Buitrago, más conocido como “Pacho Herrera”, quien integró el Cartel de Cali.

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Según la investigación oficial citada por la Fiscalía, durante años se recurrió a personas y compañías de diferentes sectores económicos para "ocultar, transformar y administrar los activos identificados, darles apariencia de legalidad y sustraerlos del control de las autoridades". Entre los sectores mencionados se encuentran el inmobiliario, constructor, financiero, hotelero, aeronáutico, avícola, porcícola, cambiario y de juegos de suerte y azar. El objetivo, según el ente investigador, era aparentemente legitimar estos recursos y dificultar su rastreo por parte de las autoridades judiciales.

Las diligencias para la ocupación de los bienes se realizaron bajo la coordinación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con apoyo del Ejército Nacional, en varias ciudades y municipios: Bogotá, Cali, Jamundí y Tuluá (Valle del Cauca), y Sonsón (Antioquia). Los activos incautados incluyen apartamentos, parqueaderos, oficinas, locales comerciales, garajes, lotes, sociedades y establecimientos dedicados al comercio. Vale la pena destacar la inclusión de la hacienda La Porcelana, ubicada en Sonsón, con una extensión de 1.083 hectáreas, como parte de esta operación judicial.

“Pacho Herrera” fue una de las figuras prominentes del narcotráfico en Colombia, quien se entregó a la justicia en 1996, motivado, según sus palabras, por la intención de contribuir al país y resolver su situación judicial. No obstante, su historia terminó violentamente en 1998: estando preso en Palmira, Valle del Cauca, fue asesinado por Rafael Ángel Uribe, quien se infiltró en la cárcel haciéndose pasar por abogado. La disputa con Pablo Escobar marcó parte de su carrera; incluso, en 1990 sobrevivió a un ataque perpetrado por hombres del Cartel de Medellín, suceso en el que murieron 17 personas. Se presume también que colaboró con Los Pepes durante la ofensiva contra Escobar.

¿Por qué la Fiscalía ocupó bienes asociados a “Pacho Herrera” y cuáles fueron las ciudades más afectadas?

La Fiscalía General de la Nación ocupó estos bienes porque estarían vinculados a un presunto grupo de testaferros encargado de ocultar y administrar activos del narcotraficante “Pacho Herrera”. Las ciudades donde se llevaron a cabo las principales diligencias fueron Bogotá, Cali, Jamundí, Tuluá y Sonsón, siguiendo la estrategia de atacar el patrimonio ilícito para combatir estructuras criminales.

¿Qué significa extinción del derecho de dominio en Colombia?

La extinción del derecho de dominio es una figura jurídica mediante la cual el Estado toma posesión de bienes que fueron adquiridos o utilizados de manera ilícita. Según la Fiscalía, esta herramienta permite sustraer del comercio bienes relacionados con actividades ilegales, tal como se vio en el caso de los activos presuntamente ligados a “Pacho Herrera”.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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