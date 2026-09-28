Por: Noticiero 90 minutos

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En el departamento del Valle del Cauca se ha reportado un alarmante incremento del 35 % en la mortalidad causada por accidentes de tránsito en comparación con el año anterior, de acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Las autoridades identifican la alta velocidad, especialmente durante las horas nocturnas, como una de las principales causas de este aumento. Frente a esta situación, la Secretaría de Movilidad decidió implementar una nueva cámara de velocidad, capaz de operar y detectar excesos durante las 24 horas del día, para fortalecer los controles en la ciudad y brindar mayor protección a los usuarios de la vía.

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Hasta ahora, los equipos disponibles únicamente permitían realizar monitoreos y controles de velocidad durante la jornada diurna, lo que dejaba un vacío durante la noche, precisamente cuando se presentan más accidentes relacionados con el exceso de velocidad. Según información oficial, en la noche del sábado 26 de septiembre se realizaron los primeros operativos empleando este nuevo dispositivo. Luis Fernando Escobar Nieto, subsecretario de Movilidad de Cali, reiteró la importancia de estos controles afirmando: "Tenemos 230 fallecidos en lo que va del corrido del año y tenemos que reducirle a la velocidad. Por eso estamos acá haciendo los controles para cuidar la vida de caleños y caleñas, de todos los actores viales".

La adquisición de este nuevo sistema fue posible gracias a la donación realizada por Bloomberg Philanthropies, en colaboración con la Asociación Internacional de Jefes de Policía (IACP por sus siglas en inglés). Esta tecnología emplea infrarrojos, lo cual le permite capturar y medir la velocidad de los vehículos también durante la noche, superando la limitación de los equipos anteriores. Según los reportes de movilidad, en lo corrido del año se registran 230 víctimas mortales, de las cuales el 60 % corresponden a adultos mayores de más de 70 años.

Con esta nueva herramienta, la Secretaría de Movilidad busca no solo aumentar la cobertura de los controles nocturnos, sino también crear conciencia sobre la importancia de respetar los límites de velocidad y así reducir el número de muertes en la vía. Finalmente, la entidad hace un llamado a la ciudadanía para cumplir con las normas de tránsito y priorizar la seguridad de todos los actores viales.

¿Cómo funciona la nueva cámara de velocidad que opera las 24 horas en Cali?

La nueva cámara de velocidad utiliza tecnología de infrarrojos, lo que le permite detectar y medir la velocidad de los vehículos tanto de día como de noche. Esto representa una mejora significativa frente a los equipos anteriores que solo funcionaban con luz solar. Gracias a esta tecnología, la Secretaría de Movilidad puede realizar controles continuos que contribuyen a prevenir accidentes causados por exceso de velocidad durante las horas nocturnas.

¿Por qué ha aumentado la mortalidad en accidentes de tránsito en Valle del Cauca?

De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el aumento del 35 % en la mortalidad por accidentes de tránsito en Valle del Cauca se debe principalmente a la alta velocidad, especialmente durante la noche, cuando los controles tradicionales eran limitados. Esta problemática ha llevado a las autoridades a buscar soluciones tecnológicas como la nueva cámara de velocidad para reducir los siniestros viales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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