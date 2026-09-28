Por: Noticiero 90 minutos

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La Secretaría de Movilidad de Cali informó sobre la implementación de nuevos cierres viales en distintos sectores de la ciudad, a causa de trabajos de demolición y situaciones que involucran estructuras en riesgo de inestabilidad. Según el comunicado mencionado en 90 Minutos, estas medidas buscan prevenir accidentes y salvaguardar tanto a conductores como a peatones. Las autoridades de tránsito permanecen en los puntos afectados, gestionando los cierres y controlando el flujo vehicular, además de restringir el acceso a zonas consideradas peligrosas mientras duren las labores.

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En la localidad de Cañaveralejo, se reportan cierres totales y parciales en diversas vías principales y secundarias. Entre los puntos destacados se encuentra la carrera 56, donde se presenta cierre total entre calles 3, 2 y 1 en sentido oriente-occidente. Así mismo, la tradicional calle 5 con carrera 66 tendrá cierre parcial del carril derecho, sumado a un cierre total en sentido occidente-oriente sobre la carrera 66. Se incluye también el cierre total de la carrera 56 con calle 11B, igualmente en sentido occidente-oriente.

Otros corredores afectados en esta localidad son la carrera 39 entre calles 6 y 5, con cierre de la calzada izquierda, y la calle 6 entre carreras 36, 38, 42 y 50, donde se cerrará la calzada derecha. La calle 9, entre carreras 48 y 44, tendrá cierre total de la calzada derecha. Adicionalmente, se suman otros cierres en la zona: calle 9 entre carreras 44 y 39 con cierre total de la calzada izquierda, calle 8B con carrera 47 (cierre total de la carrera 47), calle 8A con carrera 50 (cierre total de la calle 8A) y cierre de dos carriles en la carrera 66 entre calles 13C y 13B. También se anuncia el cierre total de la calle 3 entre carreras 54 y 58 y el cierre de un carril en carrera 34 con calle 7, así como el cierre total de la carrera 23C en calle 10, sentido occidente-oriente.

En la localidad Aguacatal Centro, la movilidad está restringida en lugares como la carrera 3 con calle 10 (cierre en sentido norte-sur), carrera 4 con calle 7 (cierre total de la calle), carrera 5 con calle 10, carrera 1 con calle 24 (cierre total de la carrera) y distintos tramos de la carrera 6. Por otro lado, en Aguacatal Norte, la calle 48 entre avenidas 5 y 4 tendrá cierre de un carril.

Las autoridades recomiendan evitar los sectores restringidos y optar por rutas alternas, mientras persistan las medidas. Toda esta información proviene del reporte difundido por la Secretaría de Movilidad, citado por 90 Minutos.

¿Cuáles son las vías que estarán cerradas en Cali por riesgo de colapso?

De acuerdo con la información de la Secretaría de Movilidad, vías clave en Cañaveralejo y Aguacatal presentan cierres totales o parciales, incluyendo la carrera 56, la calle 5, la carrera 66, la carrera 39 y la calle 6, además de varios cruces y tramos en Aguacatal Centro y Norte. Los cierres buscan mitigar riesgos por posibles colapsos estructurales.

¿Por qué se realizan cierres viales en Cali por riesgo de inestabilidad?

Los cierres viales implementados, según la Secretaría de Movilidad, se deben a trabajos de demolición y la presencia de estructuras consideradas riesgosas por posibles condiciones de inestabilidad. Con esto, las autoridades buscan salvaguardar la integridad de transeúntes y conductores, evitando el tránsito por áreas peligrosas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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