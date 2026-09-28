Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella emitió una orden el pasado sábado por medio de su cuenta de X (anteriormente Twitter), en la que solicitó acciones inmediatas frente a presuntas irregularidades en la contratación de la Universidad de Pamplona. Ante esta petición, el Ministerio de Educación confirmó las acciones ejecutadas y anunció nuevas medidas. La institución, que cuenta con sedes en los departamentos de Santander y Norte de Santander, se encuentra en medio de un proceso de transición, pues está pendiente la elección de su próximo rector tras la salida de quien ocupó ese cargo durante tres periodos consecutivos.

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El contexto se remonta a inicios de 2026, cuando el Consejo de Estado anuló la designación de Ivaldo Torres Chávez como rector, decisión que interrumpió su continuidad y obligó a reiniciar el procedimiento para encontrar un nuevo líder para esta universidad. Según lo expresado por el presidente de la Espriella, existen “denuncias sobre manejos contractuales, poderes externos que ordenan contratación y burocracia sin sentido que preocupan al Gobierno” dentro de la universidad. Por ello, solicitó formalmente al Ministerio de Educación (Mineducación) que intensificara el proceso de inspección y vigilancia mientras el Consejo Superior Universitario adelanta la selección del nuevo rector.

La respuesta institucional no tardó en llegar. A través de X, el Ministerio de Educación señaló que una investigación administrativa preliminar se inició el pasado 4 de septiembre con el fin de atender las denuncias recibidas sobre posibles manejos irregulares en la Universidad de Pamplona. Además, la cartera educativa anunció una visita de inspección y vigilancia para la semana en curso, con el objetivo de verificar la veracidad de las denuncias sobre contrataciones irregulares. El delegado del Gobierno en el Consejo Superior Universitario también ha estado participando activamente en las sesiones correspondientes, acompañando así el proceso de elección del nuevo rector, con el propósito de que sea transparente y se atenga a las decisiones tomadas por el Consejo de Estado.

Pese a la necesidad de un pronto relevo en la rectoría, la universidad ha pasado casi diez meses sin definir un cronograma para la designación. Aunque inicialmente Torres Chávez fue elegido para el periodo 2025-2028, la anulación de su nombramiento ha dejado temporalmente en el cargo a Laura Patricia Villamizar Carrillo, quien lidera la universidad mientras se resuelve quién ocupará el cargo en propiedad. El Ministerio de Educación concluyó recalcando su compromiso con el rigor y la transparencia para asegurar el cumplimiento de la ley y el correcto funcionamiento de la Universidad de Pamplona.

¿Por qué fue anulada la designación de Ivaldo Torres Chávez como rector de la Universidad de Pamplona?

La designación de Ivaldo Torres Chávez como rector fue anulada a inicios de 2026 por decisión del Consejo de Estado, la máxima autoridad de la jurisdicción contencioso-administrativa en Colombia. Esto interrumpió su tercer periodo consecutivo al frente de la universidad e impidió que continuara ejerciendo el cargo para el periodo 2025-2028, obligando a la institución a reiniciar el proceso de elección de rector.

¿Qué acciones está tomando el Ministerio de Educación sobre las denuncias en la Universidad de Pamplona?

El Ministerio de Educación inició una investigación administrativa preliminar el 4 de septiembre para atender denuncias relacionadas con irregularidades contractuales. Además, programó una visita de inspección y vigilancia a la universidad para verificar estas denuncias y ha acompañado el proceso de elección del nuevo rector, con el fin de asegurar transparencia y cumplimiento con las disposiciones del Consejo de Estado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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