Por: EL PILON SA

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Varios habitantes de la vereda Renacer, ubicada en el corregimiento de Aguas Blancas y dentro de la jurisdicción de Valledupar, denunciaron los graves perjuicios ocasionados por el desbordamiento de agua que se presentó el domingo 27 de septiembre. Según relatos de los afectados, tras intensas lluvias, el nivel del agua alcanzó hasta el pecho en la entrada de la vereda, complicando de manera significativa el acceso y la movilidad de los residentes durante largas horas; en palabras de un habitante, la única manera de atravesar la zona fue a caballo.

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El impacto de esta emergencia no solo se sintió en la rutina diaria —la gente estuvo encerrada hasta que finalmente pudieron drenar el agua en la mañana del día siguiente—, sino en la vida agrícola de la comunidad. Las precipitaciones causaron la pérdida de cultivos y animales, además de daños en varias viviendas rurales. Esta situación afectó especialmente a unas 65 familias campesinas, quienes, según explicaron, han recibido tierras apenas cinco meses atrás y dependen en gran medida de la agricultura como principal sustento económico.

De acuerdo con los testimonios recogidos, los agricultores estaban comenzando a establecer sus cultivos luego de un período prolongado de sequía. Sin embargo, el desbordamiento redujo sus esfuerzos a pérdidas materiales considerables. Un campesino remarcó que, además de dañar la producción agrícola, la inundación dificultó la movilidad y restringió el acceso a alimentos para las familias asentadas en el predio. Ante este panorama, la comunidad solicitó la intervención urgente de la Alcaldía de Valledupar y la Gobernación del Cesar para atender las afectaciones y definir posibles ayudas.

De forma concreta, los habitantes pidieron maquinaria para realizar excavaciones y drenar el agua acumulada, además de apoyo para reparar los daños sufridos en sus siembras y propiedades. Se advirtió que, de continuar las lluvias y no realizarse adecuaciones para mejorar el drenaje, la problemática podría repetirse con consecuencias aún mayores para las familias. La comunidad instó a las autoridades a evaluar y ejecutar obras que reduzcan el riesgo futuro de inundaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué zonas de Valledupar se vieron más afectadas por el desbordamiento en la vereda Renacer?

De acuerdo con los testimonios citados en el texto, la emergencia se centró en la vereda Renacer, en el corregimiento de Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar. Se reportaron daños en cultivos, animales y viviendas de varias familias campesinas, destacando que la movilidad en la entrada de la vereda fue la más afectada, llegando el nivel del agua hasta el pecho de los habitantes.

¿Qué ayuda han solicitado los campesinos de la vereda Renacer tras las inundaciones?

Los campesinos afectados han pedido el apoyo de la Alcaldía de Valledupar y la Gobernación del Cesar, solicitando específicamente maquinaria para hacer excavaciones y drenar el agua, así como ayudas para la reparación de los cultivos y viviendas dañadas. También han advertido la necesidad de obras de drenaje para evitar que la situación se repita en caso de nuevas lluvias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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