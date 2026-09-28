Por: EL PILON SA

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Matías Luengas Vergel, un estudiante de 16 años proveniente de Cúcuta, fue noticia nacional tras obtener una puntuación perfecta de 500 sobre 500 en las Pruebas Saber 11. Estas pruebas, ampliamente conocidas en Colombia, son evaluaciones estandarizadas que miden los conocimientos y competencias de los estudiantes al finalizar la educación secundaria. El impecable resultado de Matías fue resaltado por Abelardo De La Espriella, presidente de la República, quien reconoció el esfuerzo, la disciplina y la dedicación detrás de este destacado desempeño académico.

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De acuerdo con el propio mandatario, el desempeño del joven es prueba no solo de talento, sino del compromiso y la constancia que caracterizan a los estudiantes que sueñan con transformar su realidad a través de la educación. En su pronunciamiento, De La Espriella enfatizó: “La Patria Milagro premia el esfuerzo. Matías Luengas Vergel, un joven de Cúcuta de tan solo 16 años, obtuvo una puntuación extraordinaria de 500 sobre 500 en las Pruebas Saber 11. Un logro que refleja su talento, pero sobre todo su disciplina, dedicación y compromiso con sus sueños”.

El reconocimiento no quedó solo en palabras. El presidente comunicó que, gracias a la generosidad del empresario Christian Daes, actual presidente ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés) de la compañía Tecnoglass, Matías recibirá una beca completa que cubrirá los cinco años de su carrera universitaria, en la universidad del país que él elija. Este apoyo económico, según expresó De La Espriella, busca crear nuevas oportunidades para quienes demuestran mérito y dedicación, permitiéndoles desarrollar su potencial profesional. “El mérito merece oportunidades. Por eso, conseguimos para Matías una beca que cubrirá los cinco años de su carrera universitaria”, declaró el mandatario.

Visiblemente emocionado, Matías Luengas agradeció públicamente tanto al presidente como al empresario que financiará sus estudios y confirmó que su deseo es formarse como ingeniero matemático. Actualmente cursa su último año en el Colegio Santo Ángel de la Guarda y expresó su anhelo de usar las matemáticas para aportar en investigación, tecnología e innovación. Además, manifestó su compromiso con el país: “Espero poder estudiar y prepararme y obtener todo el conocimiento para poder dejar al país en alto”.

¿Quién es Matías Luengas Vergel y cómo logró la máxima puntuación en las Pruebas Saber 11?

Matías Luengas Vergel es un joven de 16 años oriundo de Cúcuta que estudia en el Colegio Santo Ángel de la Guarda. Su disciplina, dedicación y compromiso lo llevaron a conseguir 500 puntos sobre 500 en las Pruebas Saber 11, un logro reconocido nacionalmente y respaldado por su deseo de seguir aportando al país en áreas de investigación e innovación.

¿En qué consiste la beca universitaria que recibió Matías Luengas Vergel?

La beca anunciada por el presidente Abelardo De La Espriella, financiada por Christian Daes, CEO de Tecnoglass, cubre los cinco años de universidad en Colombia para Matías. Este apoyo económico le permitirá cursar la carrera de sus sueños, Ingeniería Matemática, en la institución de su elección, con el compromiso de continuar preparándose y aportar al desarrollo del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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