Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Matías Luengas Vergel, un joven de 16 años, ha conseguido una hazaña educativa para su ciudad y el país: obtuvo el puntaje perfecto de 500 puntos en las pruebas Saber 11 del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) en 2026, el máximo resultado posible en este examen de Estado. Matías es estudiante del Colegio Santo Ángel de la Guarda en Cúcuta y presentó la prueba el pasado 26 de julio. Los resultados individuales del proceso fueron publicados oficialmente el 25 de septiembre, de acuerdo con la información del Icfes.

Sigue a PULZO en Discover

El logro no pasó desapercibido para las máximas autoridades del país. El presidente Abelardo de la Espriella exaltó públicamente el resultado de Luengas y lo calificó como un ejemplo de disciplina, compromiso y trabajo duro. Además, desde la Presidencia de la República se anunció que, como reconocimiento a su excelencia académica, el Gobierno concederá a Matías una beca completa para estudiar la carrera universitaria que prefiera durante un periodo de cinco años en cualquier universidad de Colombia. La oportunidad se concretó gracias al apoyo de un empresario nacional, según la misma fuente.

Para el mandatario, este tipo de logros no solo enaltecen a los estudiantes y sus familias, sino que también deben transformarse en oportunidades reales para que los jóvenes puedan avanzar y proyectarse profesionalmente. En sus mensajes, tanto en medios oficiales como en su cuenta personal de X, De la Espriella destacó que el resultado de Matías refleja no solo talento, sino disciplina y el deseo de cumplir sus sueños. Precisó: “Un logro que refleja su talento, pero sobre todo su disciplina, dedicación y compromiso con sus sueños”. Asimismo, el presidente envió un mensaje personal al estudiante, señalando que “Colombia cree en ti. Sigue soñando en grande y demostrando que el esfuerzo siempre vale la pena”.

Tras la consecución del puntaje perfecto, que representa la más alta distinción entre los miles de jóvenes que cada año presentan la prueba, Matías podrá elegir libremente la carrera y la institución educativa, abriendo así las puertas hacia nuevos retos y posibilidades. El ejemplo de Matías resalta la importancia de reconocer el mérito académico y brindar apoyos concretos para el futuro de la juventud colombiana, tal como lo destacó la Presidencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Matías Luengas Vergel y por qué es importante su logro en el Icfes?

Matías Luengas Vergel es un joven cucuteño de 16 años, estudiante del Colegio Santo Ángel de la Guarda, quien obtuvo en 2026 el puntaje perfecto de 500 en las pruebas Saber 11 del Icfes. Su logro es significativo porque representa la máxima calificación en una evaluación de Estado fundamental para acceder a la educación superior en Colombia y refleja el impacto del esfuerzo académico individual.

¿En qué consiste la beca otorgada por el Gobierno a Matías por su resultado en las pruebas Saber 11?

La beca anunciada por el Gobierno, con apoyo de un empresario colombiano, cubre los cinco años de estudios universitarios de Matías en la carrera y universidad que él elija dentro de Colombia. Este reconocimiento busca que el mérito académico se traduzca en oportunidades reales para avanzar en el proyecto de vida profesional de jóvenes destacados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.