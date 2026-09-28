Por: El Espectador

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Un juez especializado en Antioquia emitió una condena como personas ausentes para 11 integrantes del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional, conocido como Eln, imputándoles los delitos de rebelión agravada y reclutamiento ilícito. Esta decisión judicial se basó en la información recogida por la Fiscalía General de la Nación, según la cual, estos miembros del Eln, incluidos altos mandos del Comando Central (COCE), habrían reclutado a 60 menores de edad, entre niños, niñas y adolescentes, durante el periodo comprendido entre 2004 y 2008.

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De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron en diversos departamentos del país, como Antioquia, Bolívar, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. Las víctimas, cuyas edades estaban entre los 8 y los 17 años en el momento de los hechos, fueron vinculadas de manera forzada por medio de promesas engañosas, violencia física e intimidaciones. Trágicamente, tres de estos menores perdieron la vida mientras permanecían en las filas del Eln.

Las investigaciones revelan que, una vez dentro del grupo armado, los menores no solo eran obligados a realizar trabajos pesados, como cargar leña, preparar alimentos y patrullar, sino que también debían prestar vigilancia, actuar como radiistas, participar en combates, realizar cobros extorsivos e, incluso, instalar explosivos. Además, la Fiscalía de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos documentó casos de castigos, entrenamientos forzados, amenazas, lesiones, ajusticiamientos y violencia sexual.

Según detalla la Fiscalía en su informe, algunas niñas dentro de la organización fueron forzadas a utilizar métodos anticonceptivos y a practicarse abortos, en casos determinados por miembros cabecillas del Eln. El ente investigador señaló que “estas situaciones alteraron el curso y desarrollo de sus vidas, fracturando y vulnerando la posibilidad de una niñez y adolescencia digna”.

La condena recayó, entre otros, sobre Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”; Eliécer Herlindo Chamorro Acosta, alias “Antonio García”; Israel Ramírez Pineda, alias “Pablo Beltrán”; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias “Pablito”, sentenciados a 20 años y cuatro meses de prisión. Jefes de frentes regionales como Emilcen Oviedo Sierra, alias “Martha” o “La Abuela”, y otros cabecillas, recibieron sentencias que van desde 14 años y dos meses hasta 11 años y ocho meses de prisión.

Al haber sido declaradas personas ausentes, el fallo de primera instancia ordenó emitir órdenes de captura y notificación a la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, para que se tramiten las notificaciones rojas internacionales, aunque la decisión fue apelada, informó la Fiscalía General de la Nación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa la condena como persona ausente en Colombia?

La condena como persona ausente implica que el juicio se adelanta y se dicta sentencia aunque los acusados no comparezcan físicamente, siempre que se hayan agotado los mecanismos legales para ubicarlos. Esto permite avanzar en los procesos contra personas que evaden la justicia o se encuentran fuera del alcance de las autoridades, como explica la Fiscalía General de la Nación en este caso.

¿Por qué fue importante la intervención de la Fiscalía General de la Nación en los casos de reclutamiento ilícito por parte del Eln?

La intervención de la Fiscalía General de la Nación fue fundamental porque recopiló, verificó y presentó pruebas contundentes sobre el reclutamiento ilícito de menores, además de documentar los delitos y las violaciones a los derechos humanos cometidos por el Eln, permitiendo así que los responsables fueran condenados y que se activaran mecanismos internacionales de búsqueda y sanción judicial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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