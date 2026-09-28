El padre del senador Miguel Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, descartó que los escoltas de su hijo hayan participado en el asesinato ocurrido el 7 de junio de 2025. En entrevista con La FM, rechazó las versiones que relacionan al esquema de seguridad con la entrega de información que habría facilitado el ataque.

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Uribe Londoño aseguró que esa hipótesis ya había sido revisada dentro de las investigaciones y sostuvo que no existen pruebas que permitan establecer que los escoltas tuvieron participación en el crimen. “No está probado que los escoltas hayan participado en el asesinato“, mencionó. Su declaración se conoce mientras las autoridades continúan buscando determinar quiénes estuvieron detrás de la organización y financiación del homicidio.

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Uno de los señalamientos que mencionó está relacionado con una supuesta entrega de información sobre los movimientos y la ubicación del senador. Frente a esa versión, el padre de Miguel Uribe Turbay afirmó que no está probado que los integrantes de su esquema hayan colaborado con los responsables del ataque.

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También negó que los escoltas tuvieran un grupo de WhatsApp con los sicarios. Según explicó durante la entrevista, existe una referencia de uno de los participantes en el crimen sobre información que presuntamente habría recibido de un escolta, pero insistió en que ese señalamiento no estaría respaldado por elementos suficientes para atribuirles responsabilidad en el asesinato.

El padre del senador también se refirió a otros aspectos de la investigación y mencionó a alias ‘Robinson’, a quien señaló de tener un papel relacionado con el movimiento de recursos utilizados para ejecutar el crimen. Estas afirmaciones corresponden a la versión entregada por Uribe Londoño y deberán ser contrastadas con las conclusiones de las autoridades que adelantan el caso.

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