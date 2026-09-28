La familia de Matías Luengas Vergel, el joven de 16 años que obtuvo un puntaje perfecto de 500 sobre 500 en las pruebas Saber 11, habló sobre el resultado que lo convirtió en uno de los estudiantes más destacados del país. Sus padres destacaron que el desempeño es el resultado de años de disciplina y compromiso con sus estudios.

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Liliana Vergel, madre del estudiante, aseguró que Matías se ha caracterizado por su buen desempeño académico desde que ingresó al Colegio Santo Ángel de la Guarda. Según recordó, “siempre fue el primero de la clase” y mantuvo ese nivel durante toda su etapa escolar. También lo describió como un joven colaborador, obediente y comprometido con sus responsabilidades.

Su padre, Weimar Luengas, también resaltó la importancia de la disciplina en el proceso de formación de su hijo. Para él, el éxito académico no depende únicamente de pasar horas estudiando, sino de aprender a organizar el tiempo y mantener constancia en las actividades.

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Matías, además, ha mostrado una especial inclinación por las matemáticas. El joven explicó que le gusta esta área por el orden que encuentra en los cálculos y porque las operaciones siguen una lógica determinada. Esa afinidad también se ha reflejado en otros reconocimientos que obtuvo durante su etapa escolar, entre ellos resultados destacados en olimpiadas de matemáticas y ciencias.

El estudiante también ha sido reconocido por sus compañeros por su disposición para ayudarlos cuando tienen dificultades académicas. Según contó su entorno, Matías aprovechaba parte de su tiempo para explicarles temas de matemáticas y otras materias, una faceta que su familia suma a los logros obtenidos en las pruebas Saber 11.

Ahora, el joven tiene en mente continuar su formación universitaria y ha expresado su interés por estudiar Ingeniería Matemática. Tras conocerse su resultado de 500 sobre 500, también recibió el anuncio de una beca para cursar una carrera universitaria durante cinco años, con posibilidad de escoger la institución en Colombia donde quiera estudiar.

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