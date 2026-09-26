Por: Portal Bogotá

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El Liceo Nacional Antonia Santos fue el epicentro de la edición número 22 de Gravitantes, el Magazine que este año celebró su primer aniversario al aire, dentro de la estrategia ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’ en la que la educación aparece como una prioridad destacada. De acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Educación del Distrito (SED), Gravitantes es un espacio audiovisual de comunicación creado por estudiantes, en colaboración con la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa de esta entidad.

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Desde su estreno el 10 de septiembre de 2025 en el colegio Ciudadela Educativa de Bosa, este Magazine ha reunido voces jóvenes que, cada 15 días, comparten sus perspectivas y dialogan sobre temas esenciales de la educación. En cada emisión, los estudiantes producen y presentan contenidos que abordan inquietudes, sueños, iniciativas y experiencias inspiradoras relacionadas con la vida académica en Bogotá, construyendo así un canal auténtico de difusión sobre las vivencias escolares, el aprendizaje y los retos cotidianos de la comunidad estudiantil.

Gravitantes se ha posicionado como un medio alternativo gracias a su sello propio, abierto a las expresiones de los estudiantes y sus protagonistas. La SED ha resaltado la importancia de este formato, que en episodios de quince minutos presenta tres secciones: cada una enfocada en proyectos, testimonios e historias de transformación dentro de los entornos escolares. Emisión tras emisión, Gravitantes ha ganado una audiencia constante en las comunidades educativas de la capital del país y, además, ha sido relevante por su periodicidad quincenal y por la capacidad de articular distintos colegios públicos en Bogotá, como quedó evidenciado en recientes publicaciones de la Secretaría en redes sociales.

Las personas interesadas en este Magazine pueden acceder a los capítulos anteriores a través de la plataforma de videos mencionada en la fuente, y sintonizar nuevas ediciones todos los miércoles a las siete de la noche. La dinámica del programa contribuye no solo a difundir logros estudiantiles, sino también a fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia en los entornos escolares. Así, Gravitantes se afianza como un espacio Comunicación construido por y para estudiantes, consolidándose dentro de la agenda educativa de Bogotá.

¿Qué es Gravitantes y cómo funciona este Magazine en los colegios de Bogotá?

Gravitantes es un espacio audiovisual en formato de magazine creado por estudiantes y la Secretaría de Educación del Distrito. Su funcionamiento se basa en emisiones quincenales en las que, durante 15 minutos y en tres secciones, los estudiantes abordan temas educativos, comparten testimonios e inspiran a la comunidad escolar, siempre bajo la coordinación de la SED.

¿Cómo pueden los estudiantes y la comunidad educativa ver los episodios de Gravitantes?

De acuerdo con la Secretaría de Educación del Distrito, los capítulos de Gravitantes están disponibles en línea y pueden ser vistos en cualquier momento mediante las plataformas digitales oficiales. Además, las nuevas ediciones se transmiten todos los miércoles a las 7:00 p. m., permitiendo una amplia participación y seguimiento por parte de la comunidad educativa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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