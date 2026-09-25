¿Cuánto duran las becas para estudiar en Suiza?

La convocatoria contempla dos modalidades principales para los aspirantes colombianos. La primera corresponde a las estancias de investigación, que pueden extenderse hasta por 12 meses, mientras que la segunda está dirigida a quienes buscan realizar un doctorado, con una duración máxima de tres años.

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Estas opciones están disponibles en universidades suizas, institutos federales de tecnología y determinados centros de investigación. El programa busca impulsar el intercambio académico y la cooperación científica entre Suiza y otros países.

Requisitos para postularse a las becas de Suiza

Uno de los requisitos principales para los colombianos interesados es contar con un título de maestría. Además, los aspirantes deben conseguir el respaldo de un supervisor académico en una institución suiza, quien acompañará el proyecto de investigación o la propuesta doctoral.

La selección está a cargo de la Comisión Federal de Becas para Estudiantes Extranjeros (FCS), organismo encargado de evaluar las postulaciones y elegir a los beneficiarios.

Es importante que los interesados revisen las condiciones específicas para Colombia, pues la convocatoria establece criterios de elegibilidad y documentación que deben cumplirse para participar.

¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse?

Los colombianos que quieran participar en la convocatoria de Becas de Excelencia del Gobierno suizo para el periodo 2027-2028 tienen plazo para presentar su solicitud hasta el 30 de noviembre de 2026.

El proceso se hace de manera virtual, a través del portal oficial de la Comisión Federal de Becas para Estudiantes Extranjeros. Los seleccionados podrán comenzar sus estudios o proyectos de investigación en septiembre de 2027.

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Por eso, quienes estén interesados deberán preparar con anticipación sus documentos académicos y la propuesta que presentarán ante la institución suiza. La información completa sobre el proceso y las condiciones para los ciudadanos colombianos está disponible en el sitio oficial de la Embajada de Suiza en Colombia .