Cada vez más personas están encontrando una forma distinta de conocer Italia sin gastar grandes sumas de dinero, y todo gracias a esquemas de voluntariado que combinan trabajo con hospedaje y alimentación. Esta modalidad permite dejar atrás el turismo tradicional y adentrarse en la cotidianidad de comunidades locales, lo que resulta atractivo para quienes buscan algo más que recorrer sitios emblemáticos.

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La dinámica es sencilla: los participantes aportan algunas horas de trabajo al día y, a cambio, reciben alojamiento y comida, lo que reduce considerablemente los costos del viaje. Las estancias pueden durar desde una semana hasta tres meses, dependiendo del proyecto, y el objetivo principal es integrarse a actividades comunitarias en áreas como educación, sostenibilidad o apoyo social.

Opciones para vivir en Italia con voluntariados

Actualmente existen varias alternativas para quienes quieran sumarse a estas experiencias en Italia:

Protección de la biodiversidad marina: voluntarios apoyan a expertos en el monitoreo de delfines y tortugas durante una o dos semanas, con alojamiento, formación y salidas en bote incluidas.

durante una o dos semanas, con alojamiento, formación y salidas en bote incluidas. Bienestar y vida comunitaria: en zonas rurales, academias de yoga ofrecen estadía, alimentación y clases a cambio de 32 horas semanales de apoyo.

Asistencia en refugios de animales: las tareas incluyen alimentación, limpieza y campañas de adopción, con estancias que van de una a 12 semanas.

Apoyo en el cuidado infantil: familias buscan ayuda en actividades básicas como alimentación y juego, con jornadas de unas 18 horas semanales.

Enseñanza de idiomas en Roma: voluntarios dictan clases de inglés en comunidades con acceso limitado, con beneficios como comidas, transporte y acompañamiento.

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Aunque suena como una oportunidad ideal, estos programas también tienen requisitos claros. Es necesario ser mayor de edad y contar con conocimientos básicos de inglés, e incluso de italiano en algunos casos. Además, no se trata de vacaciones tradicionales, sino de asumir responsabilidades dentro de los proyectos.

Otro aspecto importante son los costos adicionales. Aunque se cubren gastos básicos, plataformas intermediarias como Worldpackers o Volunteer World pueden cobrar tarifas que van entre 800 y 1.200 euros, dependiendo del programa. Aun así, miles de personas optan por esta alternativa para vivir una experiencia más auténtica en Italia.

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