Por: Noticiero 90 minutos

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La posibilidad de un racionamiento de energía eléctrica en Colombia ha sido motivo de inquietud para miles de ciudadanos, sobre todo por el contexto de sequía y el aumento en las temperaturas que se ha venido registrando en distintas regiones. No obstante, el profesor Yuri López Castrillón, adscrito a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de Occidente, señala que el país no se encuentra actualmente en un escenario crítico. De acuerdo con su análisis, las reservas hídricas nacionales están cerca del 82 %, una cifra que permite asumir la situación con relativa tranquilidad y sin declarar una emergencia eléctrica, al menos por ahora.

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El docente enfatizó, haciendo referencia al caso de la ciudad de Cali, que los datos y mediciones actuales muestran que, tanto allí como en otros departamentos, las autoridades han confirmado que los valores observados no representan una amenaza inminente de crisis. Destacó que la infraestructura energética en Cali, por ejemplo, se encuentra más fortalecida hoy que hace una década. Según la información citada por López Castrillón, en este momento no existe programado ningún racionamiento de energía eléctrica, aunque se mantiene un monitoreo constante sobre las reservas y el consumo para anticipar cualquier cambio de tendencia.

Una de las preocupaciones actuales es el incremento en la demanda de energía que producen las altas temperaturas. El profesor explicó que, como consecuencia del fenómeno de El Niño —evento climático que eleva significativamente las temperaturas—, muchos hogares aumentan el uso de ventiladores y sistemas de aire acondicionado, lo que eleva el consumo eléctrico. Este comportamiento, sumado a la menor captación de agua en los embalses, exige un seguimiento cuidadoso tanto a la oferta como a la demanda de electricidad.

En cuanto a posibles estrategias frente a una eventual crisis de suministro, López Castrillón sugirió la adopción de sistemas solares fotovoltaicos, que permiten generar energía en los techos de viviendas y comercios. Señaló también la importancia de acompañar estos sistemas con baterías para almacenar electricidad, de modo que se pueda disponer de una reserva en caso de interrupciones. Finalmente, el académico hizo un llamado a evitar rumores y a fomentar el ahorro de energía, sobre todo en los periodos de más calor, mientras las autoridades y expertos continúan evaluando las condiciones del sistema eléctrico colombiano.

¿Por qué podrían aumentar los cortes de energía eléctrica durante el fenómeno de El Niño?

El fenómeno de El Niño implica un periodo de elevadas temperaturas y reducción de lluvias, lo que puede impactar las reservas de agua en los embalses. Según el docente citado, esto obliga a monitorear el nivel de reservas, ya que la generación hidroeléctrica depende de estos recursos. Al mismo tiempo, el uso intensivo de aparatos como ventiladores y aires acondicionados incrementa la demanda de energía, elevando el riesgo de cortes si las condiciones empeoran.

¿Cuáles son las alternativas propuestas ante un posible racionamiento de energía en Colombia?

La principal alternativa mencionada por el profesor Yuri López Castrillón es el uso de sistemas solares fotovoltaicos, que producen energía en viviendas y comercios. Combinados con baterías, estos sistemas permiten almacenar electricidad, facilitando una fuente de respaldo ante interrupciones en el servicio regular de energía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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