Por: Noticiero 90 minutos

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La Secretaría de Movilidad de Cali mantiene firme la restricción de pico y placa, una medida que seguirá vigente el lunes 28 de septiembre. Esta regulación busca mejorar la movilidad y regular el alto flujo de vehículos particulares que circulan cada día en la ciudad. Según lo ratificado por la dependencia local, el calendario dispuesto a mediados de año continúa aplicándose, obligando a que ese día no puedan salir a las calles los automóviles cuyas placas finalicen en 9 y 0, tal como estipula la programación oficial. El horario de la restricción se extiende durante 13 horas continuas, desde las 6:00 a. m. y hasta las 7:00 p. m., cubriendo así las franjas más críticas de tránsito en Cali, de acuerdo con la información compartida por la Secretaría de Movilidad de Cali.

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La normativa es clara y quienes la incumplan enfrentarán sanciones. Así está contemplado en la ley, la cual indica que una infracción por circular en pico y placa acarrea una multa correspondiente a 15 días de SMDLV (Salario Mínimo Diario Legal Vigente). Vale resaltar que la medida da cabida a varias excepciones: ni las motocicletas ni los vehículos híbridos y eléctricos —siempre que estén registrados como tal en el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT— deben acogerse a la restricción. De igual manera, tienen vía libre los vehículos de carga con capacidad autorizada igual o superior a 5 toneladas, los automotores de emergencia, los pertenecientes a organismos de seguridad del Estado, el transporte público colectivo y los vehículos debidamente acreditados para el traslado de personas en condición de movilidad reducida o discapacidad permanente.

Existe la alternativa de cancelar la tasa de congestión, como establece el Acuerdo Municipal 0401 de 2016. Este pago, que debe tramitarse a través de la página web oficial antes de las 5:00 p. m. del día anterior hábil, habilita la circulación durante el pico y placa. La tarifa, según la Secretaría, puede pagarse mensualmente por $462.747 o semestralmente por $2.313.735, y estos recursos se destinan a fortalecer el transporte público, la infraestructura vial y los objetivos de sostenibilidad ambiental en la ciudad.

Además del pico y placa, la alcaldía ha notificado que, producto del terremoto ocurrido el 10 de agosto, existen cierres viales temporales en varias calles, pues se adelantan trabajos de recuperación y restauración tanto de vías como de edificios. Estas acciones buscan prevenir riesgos para los habitantes de Cali y obedecen a la programación informada oficialmente por la administración local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué carros están exentos del pico y placa en Cali?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, los automóviles exentos del pico y placa incluyen motocicletas, vehículos híbridos y eléctricos registrados en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), vehículos de emergencia, automotores de organismos de seguridad del Estado, transporte público colectivo, camiones con capacidad igual o mayor a cinco toneladas y vehículos destinados a personas con movilidad reducida o discapacidad permanente.

¿Cómo funciona el pago de la tasa de congestión en Cali y para qué sirve?

El pago de la tasa de congestión, establecido en el Acuerdo Municipal 0401 de 2016, permite a los propietarios de vehículos particulares circular durante los horarios de pico y placa. El trámite debe completarse en línea antes de las 5:00 p. m. del día anterior hábil y puede pagarse mensual o semestralmente. Los fondos recaudados se invierten en el fortalecimiento del transporte público, promoción de bicicletas, mejora de vías y mitigación ambiental.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.