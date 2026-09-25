Por: Noticiero 90 minutos

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El sismo registrado el pasado 10 de agosto en Cali, de acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dejó claro que la ciudad y sus habitantes deben fortalecer su preparación ante emergencias de este tipo. Las recomendaciones divulgadas por la entidad apuntan a que tanto las familias como las instituciones adopten una cultura de prevención y respuestas claras para afrontar un eventual temblor, sobre todo porque Cali se encuentra en una zona de riesgo sísmico por la presencia de la falla geológica Cali-Patía, lo que hace indispensables las medidas preventivas.

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La UNGRD organiza el proceso de preparación frente a un terremoto en tres etapas. Primero, antes del sismo, se resalta la importancia de observar el entorno inmediato, ya sea en la vivienda, el lugar de trabajo o los centros educativos, y de identificar tanto zonas seguras como focos de riesgo. En construcciones formales que cumplen con normativas sismorresistentes, las áreas cercanas a columnas y bajo muebles robustos representan zonas favorables para protegerse. Sin embargo, en edificaciones informales, lo recomendable es resguardarse junto a estructuras macizas, como camas o escritorios pesados.

Otro de los ejes que subraya la UNGRD es la necesidad de contar con un kit de emergencia que debe incluir documentos de identidad, botiquín de primeros auxilios, medicamentos fundamentales, linterna, silbato, radio de baterías, alimentos no perecederos, agua potable, ropa adicional y copias de llaves. Además, se aconseja mantener a mano una lista actualizada con la información básica de cada familiar y, para quienes tienen mascotas, preparar también provisiones como comida y agua para varios días, arnés, correa, identificación y carnet de vacunación.

Durante el sismo, la directriz primordial de la UNGRD es buscar refugio en las áreas seguras previamente identificadas, conservar la calma y asumir una postura de autoprotección, recostándose de lado en el suelo y cubriéndose la nuca. Se debe evitar ubicarse cerca de ventanas, marcos de puertas o elementos propensos a colapsar. Si el temblor ocurre en el exterior, es crucial alejarse de edificaciones, postes y vallas, desplazándose hacia un punto de encuentro despejado y seguro.

Después del evento, la UNGRD recomienda inspeccionar el estado de salud de todos los presentes, cerrar los suministros de agua, energía y gas antes de salir y evacuar con el kit de emergencia en mano. Finalmente, se deben revisar las estructuras de la vivienda o edificación para descartar daños que representen un peligro para los ocupantes.

¿Qué recomendaciones da la UNGRD para preparar un kit de emergencia ante sismos en Cali?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres sugiere que el kit de emergencia debe contener documentos personales, botiquín de primeros auxilios, medicamentos esenciales, copia de la fórmula médica, linterna, silbato, radio con baterías, alimentos no perecederos y agua potable suficiente. Igualmente, se recomienda incluir copias de llaves, ropa adicional, artículos de higiene y una lista con información básica de cada familiar. Si en el hogar hay mascotas, también deben considerarse sus necesidades básicas y documentación.

¿Cómo identificar zonas seguras en una vivienda durante un sismo según la UNGRD?

Según la UNGRD, una zona segura durante un sismo es aquella en la que la persona puede protegerse mientras ocurre el movimiento. En edificaciones que cumplen normas sismorresistentes, estas zonas suelen encontrarse junto a columnas y bajo muebles robustos y pesados. En viviendas informales, los espacios más recomendables para resguardarse son aquellos junto a camas macizas, sofás grandes, comedores o escritorios fuertes y de patas gruesas, siempre lejos de ventanas o elementos que puedan caer.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.