Por: Noticiero 90 minutos

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Para Hernando Betancourt Suárez, sembrar árboles es mucho más que una tarea ecológica: se ha transformado en su filosofía de vida y en un compromiso a largo plazo con el medioambiente. Su trabajo, que lleva desarrollando durante años tanto en Colombia como en el exterior, busca transformar espacios públicos mediante la siembra de árboles, flores y plantas. El objetivo principal es incentivar el cuidado de la naturaleza y lograr que más personas se sumen a preservar su entorno, según informa Noticiero 90 Minutos.

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Betancourt indica que ha sembrado árboles en 117 países y en 1.023 ciudades, impulsando además la plantación de más de un millón de árboles frutales. Para él, cada árbol tiene un profundo significado: es una oportunidad para mejorar la calidad de vida, contribuir al bienestar de las comunidades y dejar un legado positivo a las generaciones venideras. Destaca que para hacer de la siembra algo realmente transformador, no basta con plantar, sino que se requiere un compromiso permanente con el crecimiento y el cuidado de cada ejemplar.

Uno de los proyectos más notables liderados por Betancourt se ubica en la vía al kilómetro 18, un sector turístico cercano a Cali. En esta zona, interviene un corredor de aproximadamente 10 kilómetros, donde junto a su equipo ha trabajado en la restauración de 32 murales y en la siembra de entre 50.000 y 60.000 plantas, comprendidas entre árboles frutales y flores. En sus palabras, el propósito es convertir este corredor en “el corredor floral más bonito del mundo”, un espacio que invite al encuentro con la naturaleza y demuestre que el embellecimiento del entorno público puede sostenerse mediante la acción continua y colectiva.

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, la mayoría de sus iniciativas se lleva a cabo con recursos propios, sin apoyo financiero estatal. Por ello, Betancourt invita a la ciudadanía a participar activamente en el cuidado de las zonas verdes, sugiriendo que cada persona puede adoptar y proteger un espacio cercano a su vivienda. Actualmente, en el suroccidente colombiano, su vivero produce 10.000 guayacanes destinados a la recuperación de áreas afectadas por el terremoto, enfatizando que sembrar implica asumir un compromiso vital y colectivo. Su historia inspira a ver la acción individual como el primer paso hacia un cambio ambiental duradero.

¿En cuántos países y ciudades ha sembrado árboles Hernando Betancourt Suárez?

Hernando Betancourt Suárez afirma que ha sembrado árboles en 117 países y en 1.023 ciudades. Este alcance internacional resalta la magnitud de su labor ambiental, que busca transformar espacios urbanos y rurales, así como promover la conciencia ecológica en distintos continentes y culturas, según información de Noticiero 90 Minutos.

¿Qué significa compromiso ambiental según la experiencia de Hernando Betancourt Suárez?

Según la experiencia de Hernando Betancourt Suárez, el compromiso ambiental implica más que plantar un árbol; consiste en velar por el crecimiento y la sostenibilidad de los espacios naturales a largo plazo. Para él, esto requiere participación ciudadana, acciones permanentes y una visión de legado hacia las nuevas generaciones, conceptos que ha puesto en práctica a través de sus proyectos documentados por Noticiero 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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