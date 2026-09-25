Por: Noticiero 90 minutos

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Miguel Ángel Trejos, representante del taekwondo colombiano y oriundo de Cali, logró un emotivo y significativo triunfo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El deportista obtuvo la medalla de bronce en la categoría masculina de -80 kilogramos, hecho que fue confirmado por el Comité Olímpico Colombiano durante la jornada de taekwondo celebrada en este certamen.

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Más allá del valor deportivo de la presea, el logro de Trejos cobró un tinte humanitario pocas veces visto en el deporte nacional. Al finalizar su combate por el tercer lugar, el atleta rindió un homenaje a quienes fallecieron durante el terremoto que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto. Trejos vistió una camiseta con el mensaje “En honor a las víctimas del terremoto” y la imagen de una paloma blanca, consolidando así su gesto de memoria y respaldo a las familias afectadas. De acuerdo con Indervalle, “más que una camiseta es un recuerdo de tantas víctimas, y en el deporte también las homenajeamos”.

La historia de Miguel Ángel Trejos comenzó en el barrio Siloé, de Cali, donde nació el 18 de abril de 1996 y donde empezó la práctica del taekwondo en su adolescencia. A los 16 años, ya celebraba su primera victoria en una competencia departamental, marcando el inicio de una carrera en ascenso constante. El palmarés del vallecaucano incluye medallas doradas en certámenes de alto nivel, como los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017 y Valledupar 2022, los Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018 y Asunción 2022, los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, y los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Además, conquistó el bronce en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y, en 2023, se convirtió en el primer hombre colombiano en alcanzar el podio de un Campeonato Mundial de taekwondo tras conseguir el tercer puesto en Bakú.

Durante 2026, sumó otro bronce en el Campeonato Panamericano de Taekwondo celebrado en Río de Janeiro, también en la categoría -80 kilogramos. Ahora, su reciente medalla en Santa Fe representa no solo otro hito en su carrera, sino también un símbolo de memoria hacia las víctimas del terremoto, mostrando el poder del deporte para acompañar el duelo colectivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Miguel Ángel Trejos y cuál ha sido su trayectoria en el taekwondo colombiano?

Miguel Ángel Trejos es un taekwondista nacido en Cali en 1996, reconocido por haber representado a Colombia en distintas competencias internacionales. Comenzó en el barrio Siloé y desde joven destacó en eventos departamentales. Tiene medallas de oro y bronce en Juegos Bolivarianos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Suramericanos y Panamericanos, además de ser el primer hombre colombiano en subirse al podio de un Campeonato Mundial de taekwondo.

¿Por qué la medalla de Santa Fe 2026 tiene un significado especial para Miguel Ángel Trejos?

La medalla lograda por Miguel Ángel Trejos en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tiene un valor especial porque fue dedicada a las víctimas del terremoto que ocurrió en Colombia el 10 de agosto. Trejos homenajeó a los fallecidos vistiendo una camiseta conmemorativa, convirtiendo su triunfo en un mensaje de memoria y solidaridad desde el ámbito deportivo.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.