Por: Noticiero 90 minutos

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La Secretaría de Salud del Valle del Cauca ha intensificado sus acciones ante el aumento previsto de casos de dengue, implementando un plan de contingencia que tiene como pilar fundamental las capacitaciones constantes a todo el personal médico de la región. Pese a que por ahora la situación se mantiene bajo vigilancia, el organismo anticipa que en los próximos días la demanda de atención podría incrementarse considerablemente, razón por la cual el refuerzo de competencias técnicas para la detección y manejo temprano de casos se considera indispensable, según información oficial suministrada por la autoridad sanitaria local.

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La detección oportuna es especialmente crucial en los menores de edad, quienes pueden manifestar el dengue de maneras diferentes a los adultos. De acuerdo con María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, en los niños los primeros síntomas suelen evidenciarse a través de cambios en su estado de ánimo y comportamiento, particularmente cuando "pierden su alegría o movilidad". A esto se suman síntomas ya clásicos del dengue como fiebre, dolor de cabeza, malestar generalizado y agotamiento físico, que pueden alertar tanto a familiares como al personal médico.

La rápida evolución del cuadro clínico es otro elemento que requiere atención. Según las autoridades sanitarias, la situación se convierte en una urgencia médica cuando un menor presenta fiebre junto con dolor de estómago y signos de sangrado por cualquier área del cuerpo. Frente a esta clase de combinaciones sintomáticas, se enfatiza la importancia de trasladar de inmediato al niño a un centro asistencial para recibir tratamiento oportuno y evitar complicaciones graves.

Sobre las iniciativas de prevención, el Ministerio de Salud ha destinado vacunas contra el dengue únicamente para población infantil de Cali, buscando proteger al segmento más vulnerable. A su vez, la Secretaría de Salud aclaró que las fumigaciones urbanas no son parte de la rutina general, sino acciones focalizadas que solo se llevan a cabo en sectores donde se han confirmado casos graves de dengue, lo que desmonta expectativas o rumores sobre jornadas masivas.

Finalmente, se hace un llamado a la comunidad para fortalecer su participación en la prevención, eliminando criaderos de mosquitos en las casas y consultando servicios de salud ante la aparición de síntomas de alarma, especialmente en los menores. Toda esta información fue recabada de acuerdo con declaraciones de la autoridad de salud del Valle del Cauca y comunicados oficiales.

¿Cuáles son los síntomas de alerta del dengue en niños según la Secretaría de Salud del Valle?

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Valle, los síntomas iniciales que deben alertar a los padres incluyen cambios en el comportamiento del niño, como pérdida de la alegría o movilidad. A esto se pueden sumar fiebre, dolor de cabeza, dolor corporal intenso y agotamiento. Son particularmente preocupantes las combinaciones de fiebre con dolor de estómago y manifestaciones de sangrado, pues en estos casos la entidad recomienda solicitar atención médica inmediata.

¿Por qué no hay fumigación masiva contra el dengue en Cali y cómo prevenir desde casa?

La Secretaría de Salud explicó que las actividades de fumigación no se hacen de manera masiva, sino únicamente en áreas donde ya se confirmaron casos graves de la enfermedad. Por eso, la prevención en las viviendas es esencial: eliminar criaderos de mosquitos y buscar atención médica ante cualquier síntoma sospechoso son las principales acciones recomendadas por las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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