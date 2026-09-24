Por: El Espectador

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La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) anunció una modificación en las fechas del proceso de concurso para docentes y directivos docentes 2026, un evento clave para el sistema educativo público de Colombia. Según la CNSC, cerca de 28.000 vacantes estarán disponibles en instituciones educativas oficiales, lo que representa una oportunidad significativa para profesionales de la educación en diferentes regiones del país. Inicialmente, la CNSC había señalado que las inscripciones se abrirían a finales de 2026, pero con la actualización en el cronograma, estas quedaron previstas para inicios de 2027. No obstante, la entidad aclaró que las fechas exactas aún no han sido definidas debido a que la convocatoria continúa en etapa de planeación.

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El cambio en las fechas fue consecuencia de la expedición del Decreto Legislativo 1384 del 9 de septiembre de 2026, emitido tras el terremoto de magnitud 7,4 sucedido el 10 de agosto, un evento que ocasionó una emergencia económica, social y ecológica a nivel nacional. De acuerdo con el documento, se adoptaron medidas transitorias para garantizar la administración pública y el empleo en las zonas más impactadas, especialmente en ciudades como Pereira, Cali y Manizales. En este contexto, el concurso docente no será aplazado ni suspendido, pero sí ajustado para asegurar la inclusión de aspirantes de las regiones más afectadas.

Antes de la apertura de inscripciones, la CNSC debe publicar los acuerdos definitivos donde se normarán las condiciones y reglas de participación. De acuerdo con Red + Noticias, el comisionado Edwin Ruiz Moreno destacó que el objetivo es permitir, antes de la aprobación final, que la ciudadanía pueda conocer y participar en la conformación del proceso. Durante la consulta pública se recibieron cerca de 15.000 observaciones ciudadanas sobre los proyectos de acuerdo, las cuales fueron consideradas antes de avanzar a la siguiente etapa.

El cronograma ajustado quedó así: inscripciones gratuitas para personas con discapacidad entre diciembre de 2026 y enero de 2027; inscripciones generales desde enero hasta febrero de 2027; y la aplicación de pruebas escritas en el segundo semestre de ese año. Entre las 28.000 vacantes preliminares ofertadas están plazas para docentes de aula, rectores, directores rurales, coordinadores y docentes orientadores. Quienes deseen postularse deben consultar la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO), donde podrán informarse sobre los requisitos y documentos necesarios.

¿Cuándo estarán disponibles las fechas oficiales del concurso docente CNSC 2026?

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) aún no ha determinado las fechas exactas de inscripción y pruebas para el concurso docente 2026, ya que la convocatoria está en etapa de planeación. La entidad ha recomendado a los interesados que permanezcan atentos a sus canales oficiales, donde se divulgarán los cronogramas y documentos necesarios en cuanto sean publicados.

¿Qué documentos y requisitos se deben consultar en el SIMO para el concurso docente?

Los aspirantes al concurso docente podrán consultar en la página del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO) la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC). Allí se encuentran publicados los requisitos esenciales, como perfiles de los cargos, documentación de soporte, experiencia y formación acreditada, todo lo necesario para postularse correctamente al proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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