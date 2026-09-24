Por: EL PILON SA

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Iván Arturo Bolaño Baute asumió recientemente como director encargado del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Regional Cesar, tras ser designado el 24 de septiembre de 2026. De acuerdo con declaraciones recogidas por EL PILÓN, su objetivo principal es acercar la oferta institucional del SENA a las necesidades reales de las empresas, los municipios y, especialmente, de las zonas rurales del departamento. Para ello, anunció un plan de visitas municipales orientado a identificar de primera mano las demandas de formación y empleo de la población, con la meta de “establecer un plan de choque” que permita llevar servicios educativos y laborales a donde más se requieren.

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Bolaño Baute sostuvo que ya inició reuniones con su equipo de trabajo y que la estrategia gira en torno a fortalecer la articulación con los sectores productivos, clasificados según su actividad económica. Con este diagnóstico, el nuevo director espera orientar con mayor precisión los programas de formación profesional, empleabilidad, emprendimiento y certificación de competencias laborales hacia las áreas prioritarias señaladas por las empresas y los habitantes. Insistió en que, aunque el SENA ya mantiene programas de acompañamiento y formación en el departamento, la intención de su gestión es hacer estos procesos más “precisos y puntuales” en la identificación y atención de necesidades específicas.

Entre los ejes de su administración está también fortalecer el papel de la Agencia Pública de Empleo del SENA. Bolaño Baute explicó que buscará facilitar un contacto directo y más eficiente entre las empresas con vacantes y los ciudadanos que buscan trabajo, evitando intermediarios y agilizando el acompañamiento a empleadores y aspirantes. Subrayó que esto permitirá avanzar en el objetivo de proveer mano de obra calificada de acuerdo con los requerimientos específicos y fomentar la vinculación laboral directa.

Con una experiencia previa como secretario de Educación de Valledupar y más de 32 años como funcionario del SENA en cargos como instructor, asesor, coordinador académico y subdirector de centros de formación, Bolaño Baute valora la articulación de la educación formal con la oferta de formación técnica y tecnológica de la entidad. Según el funcionario, este conocimiento acumulado le permite entender mejor cómo conectar a los jóvenes estudiantes con trayectorias educativas que les abran posibilidades reales en el mercado laboral.

Sobre su llegada a la dirección regional, relató que la Dirección General del SENA seleccionó su perfil tras validar su trayectoria y méritos profesionales. Su designación fue formalizada mediante resolución oficial, con el reto de fortalecer la relación entre el SENA, las empresas y las comunidades del Cesar.

¿Cuáles son las prioridades del nuevo director encargado del SENA Regional Cesar, Iván Arturo Bolaño Baute?

Entre las prioridades expuestas por Bolaño Baute están la identificación de necesidades concretas de formación y empleo en los municipios del Cesar, en especial las zonas rurales, el fortalecimiento de la articulación con los sectores productivos y la optimización de servicios de la Agencia Pública de Empleo. Todo esto orientado a acercar la oferta institucional del SENA a las demandas reales de la población y de las empresas.

¿Cómo fortalecerá el SENA Cesar la relación con las empresas y las comunidades rurales bajo la nueva dirección?

El nuevo director encargado propuso realizar visitas directas a todos los municipios para concertar necesidades específicas, establecer un plan de choque y priorizar la atención en función de las demandas halladas. Además, pretende mejorar la atención de la Agencia Pública de Empleo del SENA para facilitar el contacto directo entre empleadores y quienes buscan trabajo, impulsando procesos concretos de vinculación laboral sin intermediarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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