Por: EL PILON SA

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Iván Arturo Bolaño Baute asumió el 24 de septiembre de 2026 la dirección encargada del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Regional Cesar. La ceremonia de posesión, realizada en el despacho de la Dirección Regional, reunió a coordinadores de distintas áreas, integrantes de la entidad, familiares y algunos invitados especiales. De acuerdo con la entidad, la designación de Bolaño Baute quedó formalizada mediante la Resolución 1-03148 de 2026, la cual establece que el funcionario ocupará el cargo de director regional, grado 05, desde la fecha de posesión.

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Bolaño Baute regresa al SENA tras una extensa trayectoria de 32 años en la institución, donde ha desarrollado funciones directivas vinculadas con la formación profesional, el desarrollo empresarial y la gestión académica. El nuevo director encargado es ingeniero de Sistemas, se especializó en Diseño y Evaluación de Proyectos, Pedagogía y Docencia, y es magíster en Administración de Proyectos. Actualmente, adelanta estudios de doctorado en Ciencias de la Educación. Su experiencia dentro del SENA incluye labores en coordinación académica y subdirección en el Centro Agroempresarial y en el Centro de Innovación y Gestión Empresarial y Cultural.

Paralelamente a su carrera dentro del SENA, entre 2020 y 2023, Bolaño Baute lideró la Secretaría de Educación de Valledupar durante el mandato del exalcalde Mello Castro González. Su experiencia en el ámbito educativo y administrativo lo respalda como un funcionario con un profundo conocimiento de las necesidades educativas y productivas del departamento del Cesar.

Durante el acto de posesión, Bolaño Baute expresó que su gestión buscará “fortalecer la formación profesional integral, el empleo y el emprendimiento, articulando al SENA con las empresas, los sectores productivos y las necesidades de nuestro territorio”, como consta en el boletín oficial de la entidad. Insistió en la importancia de responder a las demandas laborales y formativas del Cesar, enfatizando en la articulación de la oferta educativa con los sectores productivos y empresariales de la región.

El funcionario asume la dirección regional bajo la figura de encargo, lo que significa que su nombramiento es temporal y no en propiedad. Su objetivo principal es contribuir al desarrollo económico y social del Cesar, promoviendo programas de formación pertinentes y ajustados a las realidades del departamento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Iván Arturo Bolaño Baute, nuevo director encargado del SENA Cesar?

Iván Arturo Bolaño Baute es ingeniero de Sistemas, cuenta con especializaciones en Diseño y Evaluación de Proyectos, en Pedagogía y Docencia, y un magíster en Administración de Proyectos. Actualmente, cursa estudios de doctorado en Ciencias de la Educación. Lleva 32 años vinculado al SENA y ha ocupado cargos relacionados con coordinación académica y subdirección, además de haber sido secretario de Educación de Valledupar entre 2020 y 2023.

¿Cuáles son los planes de Iván Bolaño Baute como director encargado del SENA Cesar?

Según el boletín oficial de la entidad, Iván Bolaño Baute orientará su gestión hacia el fortalecimiento de la formación profesional integral, el empleo y el emprendimiento. Busca articular la oferta del SENA con las empresas y los sectores productivos, adaptando los programas de formación a las necesidades del departamento del Cesar para contribuir al desarrollo económico y social de la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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