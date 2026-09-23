Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Noreida Yeslith Solano Chica emerge como figura central en el proceso de selección para ocupar la Gerencia Regional Cesar del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), luego de coordinar la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en municipios clave como La Jagua de Ibirico, La Loma y Chiriguaná. Su hoja de vida fue incluida este 22 de septiembre en el sistema oficial de aspirantes administrado por la Presidencia de la República, lo que la posiciona dentro de la lista de posibles candidatos para el cargo de gerente regional código 0042 grado 15, bajo el sector de Inclusión Social y Reconciliación.

Sigue a PULZO en Discover

La publicación de la hoja de vida todavía no representa un nombramiento definitivo. Según lo estipula el Decreto 1083 de 2015, la candidatura de Solano debe permanecer tres días calendario en la plataforma del Gobierno antes de que se pueda proceder con la designación oficial.

Solano asumió durante la última campaña presidencial la coordinación de la candidatura de De la Espriella en el centro del Cesar, apoyada por Orlando Dangond, líder regional del movimiento quien fue reconocido tanto por la organización política como por EL PILÓN. Al concluir las elecciones, Solano participó en el proceso de empalme del nuevo Gobierno, en el que integró el equipo asignado al sector de Minas y Energía junto con Amat David Zuluaga Guerra y Byron Gerardo Hernández Gómez.

En esa misma coyuntura, Dangond, quien había sido un actor clave en la campaña y luego en el empalme, fue nombrado como presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) el 11 de agosto, mediante el Decreto 1148 de 2026, hecho que marca una reciente movida en las directivas pertenecientes al Cesar.

Noreida Solano es ingeniera ambiental y sanitaria egresada de la Universidad Popular del Cesar, con especialización en Desarrollo Social y con maestría en Negociación y Manejo de Conflictos otorgada por la Universidad del Norte. Su experiencia profesional abarca más de quince años en áreas de relacionamiento comunitario, diálogo social y sostenibilidad en los departamentos de Cesar y La Guajira, destacándose su prolongada vinculación con Drummond Energy Inc., donde desempeñó labores relacionadas con gestión social y sostenibilidad. Además, su paso por la empresa Solini S.A.S. entre 2012 y 2015 le permitió trabajar en diferentes proyectos del sector minero-energético.

Hasta finales de julio, la Gerencia Regional Cesar del DPS estaba a cargo de José Armando Mendoza Sarmiento, quien fue identificado públicamente en el ciclo de pagos de Colombia Mayor, beneficiando a más de 83.000 personas en el departamento, según los datos de Prosperidad Social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Noreida Yeslith Solano Chica y cuál es su experiencia profesional en el Cesar?

Noreida Yeslith Solano Chica es una ingeniera ambiental y sanitaria, especialista en Desarrollo Social y magíster en Negociación y Manejo de Conflictos. Cuenta con más de 15 años de experiencia en temas de sostenibilidad, relacionamiento comunitario y gestión social, principalmente en los departamentos de Cesar y La Guajira, y ha trabajado en empresas como Drummond Energy Inc. y Solini S.A.S.

¿Cuál es el proceso para nombrar al gerente regional del Departamento para la Prosperidad Social (DPS)?

De acuerdo con el Decreto 1083 de 2015, la hoja de vida de los aspirantes a cargos de libre nombramiento y remoción, como la Gerencia Regional del DPS, debe ser publicada en la plataforma de la Presidencia de la República durante tres días calendario antes de que la autoridad correspondiente pueda realizar la designación definitiva del cargo.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.