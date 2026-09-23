Por: EL PILON SA

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Un grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del miércoles 23 de septiembre sacudió al sector El Marqués, en las cercanías de Aguachica, en el departamento de Cesar. De acuerdo con los primeros reportes citados por Blu Santanderes, el siniestro involucró a un bus afiliado a la empresa Copetran, identificado con el número interno 12450 y de placas NTN-754. El vehículo cubría una ruta intermunicipal, desplazándose por la vía después del peaje de Morrison en dirección a Aguachica, cuando inesperadamente salió de la carretera y cayó desde un puente hacia una quebrada, zona caracterizada por su difícil acceso.

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Al momento del accidente, el bus transportaba a quince personas, entre ellas su conductor. Tras el impacto, la emergencia fue atendida por organismos de socorro y autoridades locales, quienes desplegaron labores de rescate en el lugar a pesar de la complejidad del terreno. Según el balance preliminar citado en el reporte, tres personas perdieron la vida y otras 12 sufrieron heridas de diversa gravedad y tuvieron que ser trasladadas para recibir atención médica.

Dentro de las víctimas mortales se identificó al conductor del bus, Oscar Eduardo Mejía, oriundo de Bucaramanga, así como al pasajero Jorge Luis De La Torre Rojas. La tercera persona fallecida es una mujer adulta mayor cuya identidad aún no había sido confirmada en los reportes iniciales. La gravedad del impacto puso en evidencia la urgente necesidad de una intervención eficaz de los equipos de emergencia, quienes realizaron tareas de rescate y evacuación de los lesionados desde la quebrada hasta centros asistenciales cercanos.

La investigación sobre las causas del siniestro está en curso. Hasta la publicación más reciente de la información, las autoridades de tránsito no habían divulgado detalles precisos sobre lo que ocasionó que el bus terminara fuera de la vía ni sobre las maniobras involucradas. Se espera que en las próximas horas se emita un informe oficial que esclarezca tanto el origen del accidente como la identidad definitiva de todas las víctimas y heridos. La situación mantiene en vilo a la comunidad, que permanece atenta a nuevos datos sobre este trágico hecho.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las causas que investigan las autoridades del accidente del bus de Copetran cerca de Aguachica?

Hasta el momento, las autoridades de tránsito no han difundido información precisa sobre las causas del accidente del bus de Copetran. De acuerdo con los reportes, el vehículo salió de la carretera y cayó desde un puente, pero la investigación sigue abierta para determinar si el siniestro se debió a fallas humanas, técnicas o condiciones de la vía. Se espera un informe oficial con mayores detalles próximamente.

¿Quiénes fueron las víctimas identificadas en el accidente del bus de Copetran en Cesar?

De acuerdo con la información preliminar del siniestro, entre las víctimas mortales se encuentran Oscar Eduardo Mejía, conductor del bus y oriundo de Bucaramanga, y el pasajero Jorge Luis De La Torre Rojas. Una tercera víctima es una mujer adulta mayor cuya identidad sigue pendiente de confirmación por parte de las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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