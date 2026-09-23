Por: Noticiero 90 minutos

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La espera para conocer los resultados de las pruebas ICFES Saber 11° de 2026 está por terminar y los estudiantes que presentaron el examen bajo el Calendario A podrán consultar sus calificaciones individuales a partir del viernes 25 de septiembre de 2026. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), entidad encargada de gestionar estos exámenes, ha informado además que los resultados de las pruebas Pre Saber y de Validación del Bachillerato Académico estarán disponibles una semana después, el 2 de octubre de 2026. Así lo confirmaron los canales oficiales de la institución, descartando, mediante un comunicado en redes sociales, cualquier rumor sobre filtración anticipada de los resultados.

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El procedimiento para acceder a estos resultados está claramente establecido y solo requiere seguir unos pasos digitales a través de la página web oficial del ICFES. Recuerde que la consulta debe hacerse preferiblemente desde un computador con conexión estable a internet, evitando posibles inconvenientes. Al ingresar al portal, debe dirigirse al menú principal y seleccionar la pestaña “Resultados”. Se desplegarán diferentes opciones y es clave escoger la que indica “Saber 11”, luego “2021 en adelante”. Una vez hecho esto, el sistema lo dirigirá automáticamente a la plataforma interactiva Prisma, el espacio institucional designado para este tipo de consultas.

Dentro de Prisma, usted debe diligenciar un formulario con sus datos personales exactos: tipo y número de documento de identidad, además de su fecha de nacimiento. Aunque a veces también se solicita el número de registro del examen (inicia por AC), completar los datos de identidad suele ser suficiente. Para avanzar, debe marcar la casilla de seguridad “No soy un robot” y presionar el botón “Ingresar”.

En la pantalla aparecerá el reporte digital oficial, donde encontrará el Puntaje Global —calculado en una escala de 0 a 500 puntos— y los puntajes de cada área: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés, además del percentil nacional. En la parte superior derecha podrá descargar el reporte en PDF, documento fundamental para cualquier proceso de admisión universitaria.

El ICFES advirtió a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) que los resultados no se han filtrado, reiterando la importancia de consultar únicamente por los canales oficiales para evitar fraudes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo estarán disponibles los resultados de la prueba Saber 11 calendario A en 2026?

Según información oficial del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, los resultados individuales de la prueba Saber 11 calendario A estarán disponibles desde el viernes 25 de septiembre de 2026, exclusivamente a través de los canales oficiales del ICFES.

¿Cómo consultar y descargar el reporte en PDF de los resultados del ICFES 2026?

Para consultar y descargar el reporte digital debe ingresar al sitio web del ICFES, ir a la sección “Resultados”, seleccionar “Saber 11” y el periodo correspondiente, completar el formulario en la plataforma Prisma con sus datos personales y, tras autenticar la solicitud, podrá visualizar y descargar el reporte oficial en formato PDF.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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